Crónica del Real Madrid - Maccabi Tel-Aviv, 72-70

El Real Madrid salva la caída sobre la bocina

Yabusele y Heurtel lideran la reacción en los últimos minutos ante Maccabi para seguir la racha en el liderato

MADRID, 2 Dic. 2021 (Europa Press) -

El Real Madrid superó (72-70) este jueves al Maccabi Tel-Aviv en la jornada 13 de la Euroliga celebrada en el WiZink Center, un partido malo pero salvado en el tramo final por Heurtel y un Yabuselle que firmó la canasta ganadora.

Los de Pablo Laso siguen al frente de la máxima competición continental, con 11-2 a la espera de lo que haga el Barça (10-2) este viernes ante Anadolu Efes. El 'Clásico' continental se le atragantó al cuadro blanco, pero reaccionó en defensa el 10 veces campeón y encontró la inspiración francesa.

Con 50-59 en el inicio del último cuarto, pobre ataque --tanto por dentro como por fuera--, el Madrid estuvo a merced hasta que Heurtel maquilló el mal porcentaje de tres en los blancos. El base se echó al equipo a la espalda después de que Maccabi tomara el control en el tercer cuarto. La defensa era una vez más la clave.

Fue una guerrilla en un partido de baloncesto, con un 37-38 tras 20 minutos que dejaba poco sitio a la imaginación. Heurtel y Yabuselle ya fueron los mejores en el inicio con carrerilla que fue frenando Maccabi. El Madrid echó mucho de menos la presencia de Tavares o Poirier, y los visitantes tiraban de Wilbekin.

El gesto de Laso se torció más si cabe en un tercer cuarto de 13 puntos. Buscando soluciones, el técnico vasco las encontró en la defensa de Causeur y en un Heurtel de nuevo decisivo en su primera temporada de blanco. El base no solo anotó sino que encontró a Tavares y a Maccabi le pudo la presión. Los de Tel-Aviv fallaron varios ataques seguidos mientras el ex del Barça no perdonaba.

Sin embargo, un triple de Williams igualó de nuevo el marcador, con una última posesión que asumió Yabuselle para ganar el partido. La sexta victoria seguida del Madrid en Euroliga salvó el inicio de un duro diciembre, con la próxima parada en el Palau Blaugrana, donde quizá ya sí que regresen Randolph y Thompkins.

Ficha técnica.

--resultado: real madrid, 72 - maccabi tel-aviv, 70. (37-38, al descanso).

--equipos.

REAL MADRID: Heurtel (15), Hanga (7), Taylor (2), Yabuselle (15) y Tavares (9) --quinteto inicial-- Llull (2), Rudy Fernández (3), Williams-Goss (4), Abalde (-), Causeur (4), Poirier (11).

MACCABI TEL-AVIV: Wilbekin (14), Evans (10), Taylor (4), Williams (8) y Zizic (10) --quinteto inicial-- Nunnally (2), Reynolds (8), Caloiaro (2), DiBartolomeo (4), Sorkin (2), Blayzer (6).

--parciales: 20-18, 17-20, 13-21, 22-11.

--ÁRBITROS: Lottermoser, Vilius y Mogulkoc. Sin eliminados.

--PABELLÓN: WiZink Center, 6.941 espectadores.