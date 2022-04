Crónica del Real Madrid - Maccabi Tel Aviv, 95-66

El Real Madrid huele a 'Final Four'

Los de Laso se exhiben para el 2-0 ante Maccabi, a un triunfo de ir a por la Euroliga a Belgrado

MADRID, 22 Abr. 2022 (Europa Press) -

El Real Madrid doblegó (95-66) este viernes al Maccabi para poner el 2-0 en su 'playoff' de la Euroliga, la única de las cuatro series en esta ventaja, con una exhibición en el WiZink Center, desde la defensa, un tremendo Vincent Poirier (16 puntos y 10 rebotes) y el gen que no se cansa de ganar liderado por Sergio Llull (17).

Los de Pablo Laso siguieron la línea marcada en el primer capítulo hace dos días: tensión en defensa, conexión con el Palacio y dominio del ritmo. El próximo martes, el Madrid buscará la sentencia en Tel Aviv, el cuarto partido sería el día 28, para estar en la 'Final Four' por el título que no gana desde 2018 y que se disputará en Belgrado.

El equipo blanco fue un vendaval en el primer tiempo, con un Vincent Poirier espectacular (13 puntos y 9 rebotes). El pívot francés fue dueño y señor de los aros, tocó cada balón que no entró, con un 26 de valoración en 13 minutos. Laso había pedido para este segundo asalto mantener la defensa del miércoles y más rebote. Dicho y hecho, míster.

El Madrid entró con todo de nuevo, con el pabellón de la calle Goya con mejor entrada aún. El ritmo loco hizo descarrilar a Maccabi, o más bien una racha de tres triples de Llull. Otro punto importante del 1-0, el triple. El diez veces campeón de Europa siguió de dulce y con el rebote le endosó 35 puntos a su rival.

Los de Tel Aviv aguantaron con Williams, pero el chaparrón ya les calaba los huesos en el segundo cuarto. La zona local era un mar de manos, la defensa asfixió a los visitantes, con Llull, Rudy Fernández y Porier a los mandos. "¿Qué está pasando?", se escuchó a Avi Even en medio del rugir de la grada. El Maccabi se vio zarandeado por un Madrid que, de no dejarse llevar por la euforia, le hubiera destrozado más aún (54-34).

Nunnally fue el siguiente de azul en hacer la guerra por su cuenta, como habían intentado Evans o Wilbekin. El clic del miércoles fue ya una transformación total en la reanudación. Un equipo que tiró la segunda plaza de la 'Fase Regular' en casa, que había encajado ocho derrotas en 10 partidos, este Madrid es otro.

Tavares, fuera pronto por faltas y el festival de Poirier, se pidió el tercer cuarto, junto con Yabusele y Hanga (64-41). Lo que fuera que hablaran en el vestuario no funcionó en un Maccabi que firmaba la rendición ya antes del último cuarto (74-48) con una mandarina de Llull. Otra más para seguir. Los minutos finales fueron para que el Palacio agradeciera el esfuerzo a sus héroes.

El Maccabi llegaba en racha y el Madrid en crisis, pero los blancos ponen un 2-0, el único de cuartos de final y con una paliza, que les deja a una victoria de la 'Final Four' que no alcanzaron el año pasado ante el Efes. Los de Avi Even, que aceptaron la tremenda derrota sin rechistar, necesitan un milagro ante un Madrid que parece haber despertado el gen ganador de la era Laso.

Ficha técnica.

--resultado: real madrid, 95 - maccabi tel aviv, 66. (56-37, al descanso).

--equipos.

REAL MADRID: Williams-Goss (8), Hanga (9), Causeur (6), Yabusele (16) y Tavares (6) --quinteto inicial--; Rudy Fernández (3), Abalde (6), Randolph (6), Poirier (16), Llull (17), Núñez (2).

MACCABI TEL AVIV: Wilbekin (8), Evans (9), Nunnally (5), Williams (8) y Reynolds (6) --quinteto inicial-- Dibartolomeo (6), Caloiaro (2), Ziv (2), Thomas (7), Zizic (8), Sorkin (2), Cohen (3).

--parciales: 35-26, 21-11, 18-11, 21-18.

--ÁRBITROS: Ryzhyk, Difallah, Lottermoser. Sin eliminados.

--PABELLÓN: WiZink Center.