Crónica del Real Madrid - Olympiacos: 87-89

Olympiacos también asalta el WiZink

El Real Madrid no aprovecha sus momentos y termina cayendo en un duro partido por 87-89

MADRID, 19 Oct. 2022 (Europa Press) -

El Real Madrid encajó este miércoles su segunda derrota en la Fase Regular de la Euroliga 2022-2023 al caer por un ajustado 87-89 ante el Olympiacos griego, tras un duro partido que se decantó al final del lado visitante por una canasta de Kostas Sloukas.

Como era de esperar, el equipo heleno fue un 'hueso' para los de Chus Mateo, que fueron casi siempre por delante en el marcador, pero que no gestionaron del mejor modo posible los minutos defensivos. Tras ganar en la primera jornada en el Palau Blaugrana, los de Georgios Bartzokas también asaltaron otra de las canchas más complicadas del torneo para seguir invictos en este inicio.

El conjunto madridista, por su parte, se queda con balance negativo tras encajar su segunda derrota seguida tras un duelo donde cuando pudo detener a Alexander Vezenkov (23 puntos y 12 rebotes), siempre apareció otro jugador rival para hacerle daño a una defensa que no terminó de ser sólida. Aún así, Walter Tavares pudo llevar el partido a la prórroga, pero no acertó.

Al Real Madrid le costó desde el principio porque el Olympiacos fue tan competitivo como habitualmente y apenas dejó que su rival impusiese su ritmo en ataque. El conjunto de Chus Mateo optó por buscar mucho el triple y contó con el buen inicio de Guerschon Yabusele, mientras que el de Georgios Bartzokas, más descertado en esa faceta, jugó bien sus bazas ofensivas.

El trío formado por Thomas Walkup, Moustapha Falla y Alexander Vezenkov hizo daño a la defensa del diez veces campeón de Europa, que tuvo que recurrir mucho a jugar desde fuera, con buenas rachas y con Mario Hezonja el más desacertado, ya que por dentro no podía dominar con sus pívots, ni siquiera con Walter Tavares.

Los locales intentaron despegarse en el marcador sin éxito ante la resistencia de los de El Pireo con el partido entrando en un ritmo anotador más bajo y más del agrado de los visitantes. Sin embargo, la aparición de Petr Cornelie, con dos triples seguidos, provocó el primer amago serio (37-29).

Bartzokas detuvo inmediatamente el choque y los de Mateo, controlando algo mejor las pérdidas, no pudieron dar continuidad a este buen primer momento porque no anotó ninguna canasta más en juego en los últimos tres minutos. Sloukas y Vezenkov se aliaron para responder y dejar todo muy igualado con la llegada del descanso (38-37).

El Real Madrid logró encontrar mejores caminos para Tavares y el pívot caboverdiano, autor de ocho puntos en estos terceros diez minutos, lo recompensó con dos '2+1', insuficientes para quebrar la resistencia de un Olympiacos que no cesó de agarrarse al partido y capaz de responder a cada pequeño arreón local.

Vezenkov continuaba haciendo mucho daño en su particular duelo con Yabusele y encontraba ahora como aliado al físico McKissic, protagonista en los dos lados de la pista. La muñeca de Musa desde el triple ayudó al conjunto madridista, pero el equipo griego era el que afrontaba por delante el cuarto final (62-63).

Ahí la emoción se mantuvo pese a que los locales fueron los que llevaron la delantera gracias a un Llull que brilló con todos sus puntos (14, con tres triples), bien ayudado por las acciones de Musa. Vezenkov no apareció, pero los visitantes encontraron a Larentzakis, Bolomboy y, sobre todo, Sloukas.

El Real Madrid llegó a gozar de buenas rentas, pero no las aprovechó y Olympiacos se lo castigó en un final apretado donde el veterano base griego manejó muy bien la situación. No le tembló el pulso en los tiros libres y luego penetró y supo neutralizar la llegada de Tavares para poner el definitivo 87-89, aunque el campeón español aún tuvo una opción con un gancho de su 'gigante' que no entró.

Ficha técnica.

--resultado: real madrid, - olympiacos, (38-37, al descanso).

--equipos.

REAL MADRID: Sergio Rodríguez (3), Deck (5), Hezonja (5), Yabusele (13) y Tavares (14) --quinteto inicial-- Musa (17), Llull (14), Abalde (-), Poirier (2), Cornelie (11) y Causeur (3)

OLYMPIACOS: Walkup (9), Canaan (3), Vezenkov (23), McKissic (10) y Fall (6) --quinteto inicial-- Sloukas (14), Peters (5), Bolomboy (11), Larentzakis (8), Lountzis (-) y Black (-).

--parciales: 21-20, 17-17, 24-26 y 25-26.

--ÁRBITRO: Vilius, Petek y Balak.

--PABELLÓN: WiZink Center.

Europa Press