Crónica del Real Madrid - Panathinaikos, 83-68

El Real Madrid se exhibe en casa ante un pobre Panathinaikos

El gran partido de Yabusele permite a los de Chus Mateo empatar con Olympiacos en lo m谩s alto de la Euroliga

MADRID, 1 Feb. 2023 (Europa Press) -

El Real Madrid se hizo fuerte este mi茅rcoles en el WiZink Center y prolong贸 su buen momento de forma tras vencer (83-68) ante el Panathinaikos en la jornada 22 de la Fase Regular de la Euroliga 2022/2023, tras una exhibici贸n ofensiva en la primera parte que completaron al final para seguir una jornada m谩s acechando el liderato europeo.

El conjunto blanco igual贸 a Olympiacos en la tabla, primer clasificado, y sigui贸 poniendo tierra de por medio con Bar莽a, Fenerbah莽e y M贸naco, sus principales perseguidores. El buen hacer de Guerschon Yabusele (16 puntos y 7 rebotes) y de Dzanan Musa (12 y 5) completaron un soberbio partido de los blancos, muy superiores en todas las facetas del juego.

Los de Chus Mateo (15/7), que llegaron al duelo con la moral por las nubes tras la victoria en el Cl谩sico de la anterior jornada y con solo una derrota en los 煤ltimos diez partidos, fueron demasiado rival para un pobre Panathinaikos que apenas compareci贸 y que cada vez tiene m谩s dif铆cil poder optar a los puestos de 'Playoffs' (8/14).

As铆, el conjunto blanco consigui贸 imponer su ley desde un principio para dominar en la pintura con un gran Yabusele. El ala-p铆vot franc茅s lider贸 el juego de los locales, que salieron de vestuarios inspirados con un parcial de 13-2 en el inicio. La solidez defensiva tambi茅n contribuy贸 a que los de Chus Mateo abrieran la brecha en el marcador y dejaran 'KO' a un Panathinaikos incapaz de reaccionar en los primeros diez minutos (26-14).

Doblando sus esfuerzos en ataque, los locales olieron la sangre y sacaron el rodillo a relucir para terminar de decantar la balanza y poner una ventaja de 18 puntos al final del segundo cuarto. Con Dzanan Musa y Mario Hezonja a la cabeza, la defensa griega hizo aguas ante el festival ofensivo de un Real Madrid que empez贸 a gustarse sobre la pista justo antes de poner rumbo a vestuarios (48-30).

Aunque el conjunto griego amag贸 con volver a comparecer tras el descanso con un gran acierto desde la l铆nea de tres, el ritmo fren茅tico impuesto por el Madrid fren贸 en seco el intento de acercamiento de los visitantes, manteniendo el +20 en el luminoso hasta el ecuador del tercer cuarto.

Al final, Yabusele encontr贸 en Tavares la ayuda perfecta para acabar de hacer suya la pintura y dejar una exhibici贸n de juego interior, pero los dos mates seguidos de Bacon y Gudaitis al final del cuarto subieron los 谩nimos de un conjunto heleno que se vio con opciones de remontar (68-58).

Sin embargo, la fe de los griegos no fue suficiente para achantar a un Real Madrid que volvi贸 a aparecer sobre la pista. M谩s compacto en las transiciones y con un Tavares providencial en el rebote (9), los blancos aumentaron otra vez la renta para, ahora s铆, no volver a ceder en el marcador. El triple de Cornelie a falta de un minuto termin贸 de decantar un partido ante el que ya no pudo hacer nada Panathinaikos.

Ficha t茅cnica.

--resultado: real madrid, 83 - panathinaikos, 68 (48-30, al descanso).

--equipos.

REAL MADRID: Hezonja (14), Musa (12), Tavares (6), Williams-Goss (6) y Yabusele (16) --quinteto inicial-- Causeur (4), Llull (3), Poirier, Deck (6), Rudy Fern谩ndez (5), Sergio Rodr铆guez (3) y Cornelie (8).

PANATHINAIKOS: Bacon (11), Gudaitis (6), G.Kalaitzakis (4), Williams (3) y Wolters --quinteto inicial-- Lee (17), Grigonis (11), Avdalas (-), Chougkaz (-), Samontourov (-), Wolters (7), Thomas y Papagiannis (8).

--parciales: 26-14, 22-16, 20-37, 15-11.

--脕RBITROS: Jovcic, Patusiak y Radojkovic.

--PABELL脫N: WiZink Center.

Europa Press