Crónica del Salzburgo - Sevilla, 1-0

El Sevilla se despide de la Champions sin pena ni gloria

Los de Lopetegui jugar谩n la Europa League tras caer con el Salzburgo en un pobre partido

MADRID, 8 Dic. 2021 (Europa Press) -

El Sevilla volver谩 a jugar su competici贸n fetiche tras quedar eliminado en la Liga de Campeones al no poder superar la fase de grupos despu茅s de perder con el Salzburgo (1-0) en la sexta y 煤ltima jornada, un pobre partido que deja sin opciones al conjunto andaluz, que sigue peleado con la m谩xima competici贸n continental.

El equipo de Julen Lopetegui necesitaba ganar y no lo hizo. Ni tan siquiera rasc贸 el empate a 煤ltima hora, ni tan siquiera puso contra las cuerdas a un rival que ha ganado todos sus partidos esta temporada como local. No era f谩cil la empresa, pero no hubo ni carne en el asador, ni la piel en el campo, ni nada por el estilo...

Un cabezazo al larguero de Munir fue el 煤nico argumento de los nervionenses, que se quedaron vi茅ndolas venir y dijeron adi贸s a una Champions que acogieron con los brazos abiertos por caer en un grupo sencillo. Llegaron con opciones al d铆a del juicio final, pero no lo merecieron y se despidieron con justicia.

El Sevilla intent贸 madurar el partido en el acto inicial con incursiones del Papu G贸mez y Lucas Ocampos, los m谩s incisivos, pero sin perder la compostura ni entregar espacios al oponente. Sin embargo, pese al control de los sevillanos, fue el Salzburgo quien golpe贸 primero con un disparo de Lukas Sucic que se fue lamiendo la base del poste.

Al borde del descanso cambiaron las tornas gracias al bal贸n parado, pero tampoco se movi贸 el marcador. Fernando estuvo cerca del 0-1 a los 40 minutos y Kound茅 tambi茅n persigui贸 el primero de la noche con otro cabezazo en la salida de un c贸rner. Sin embargo, el 0-0 fue inm贸vil a los 45 minutos.

En la segunda mitad, el Sevilla adelant贸 sus l铆neas y encontr贸 una clar铆sima ocasi贸n a los 48 minutos. Una buena jugada por la banda derecha termin贸 en la cabeza de Rakitic, que remat贸 sin fuerza. Pero Munir se entrometi贸 en la trayectoria del bal贸n y -regateando al fuera de juego- llev贸 el cuero al travesa帽o.

Dos minutos despu茅s lleg贸 el 煤nico gol del partido tras un fallo de Montiel que conden贸 a los de Lopetegui. Una bonita jugada que culmin贸 Okafor en el coraz贸n del 谩rea. El Sevilla se descompuso minutos despu茅s cuando Joan Jord谩n vio la segunda amarilla dejando a los suyos con diez. A partir de ah铆 pudo llegar antes el 2-0 que cualquier atisbo de empate.

Ese fue el gran dolor de un Sevilla que se marcha de la 'Champions League' con la sensaci贸n de no haber intentado todo para seguir con vida. Los de Lopetegui se centrar谩n en su competici贸n preferida, la cual han conquistado en seis ocasiones, la 煤ltima en 2020 ya con su actual t茅cnico en el banquillo.

Ficha t茅cnica.

--resultado: salzburgo, 1 - sevilla, 0 (0-0, al descanso).

--alineaciones.

RB SALZBURGO: K枚hn; Kristensen, Onguene, Solet, Ulmer; Sucic (Capaldo, min.75), Camara, Aaronson; Seiwald, Okafor (Adamu, min.84) y Adeyemi (Sesko, min.66).

SEVILLA: Bono; Montiel (Rekik, min.68), Kound茅, Diego Carlos, Augustinsson (Mir, min.53); Fernando, Joan Jord谩n, Rakitic (脫liver Torres, min.68); Papu G贸mez (脫scar Rodr铆guez, min.68), Ocampos y Munir.

--gol:

1-0, min.50, Okafor.

--脕RBITRO: Slavko Vincic (SLO). Amonest贸 con tarjeta amarilla a Augustinsson (min.18), Ocampos (min.81) en el Sevilla; y a Onguene (min.37), Ulmer (min.69) en el Salzburgo. Expuls贸 por doble amarilla a Joan Jord谩n (min.56 y 64) en el Sevilla.

--ESTADIO: Red Bull Arena. Sin espectadores por restricciones debido a la pandemia por COVID-19.