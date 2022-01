Crónica del Villarreal - Atlético de Madrid, 2-2

Atlético y Villarreal se entregan en un empate insuficiente

MADRID, 9 Ene. 2022 (Europa Press) -

El Atlético de Madrid y el Villarreal se tuvieron que conformar con un empate (2-2) este domingo en la jornada 20 de LaLiga Santander celebrada en el Estadio de La Cerámica, un choque intenso y vibrante que repartió un punto para cada equipo, insuficiente en sus aspiraciones por la zona alta de la tabla.

Los de Diego Pablo Simeone se adelantaron con un gol de 50 metros de Correa, pero los de Unai Emery demostraron mucho fútbol para dar la vuelta al partido. El Atlético dio un paso al frente con los cambios y reaccionó en la segunda parte siendo protagonista, en un combate igualado que mantiene a los madrileños en cuarta posición con 33 puntos. El 'submarino' se queda octavo con 29.

La calidad de Correa y uno de los goles del año dio por momentos un ambiente festivo a los rojibblancos, pero el dominio y la verticalidad amarilla depararon un ambiente mucho más hostil. El equipo de Emery mandó de inicio y fue inclinando el campo hacia la meta de Oblak cuando apareció el menudo argentino visitante.

En una circulación de balón, Parejo arriesgó demasiado, Correa cortó el balón, miró a portería y, al ver a Rulli adelantado, le pegó desde casi el punto de saque de centro para hacer el 0-1 con una obra de arte. El Atleti se replegó pensando en la contra y el Villarreal no cambió su guion buscando dominar cada vez más.

Con movilidad y cambios de posiciones, los locales no tardaron en tener sus ocasiones, con un balón al palo de Aberto Moreno. Después, una mano de Lemar supuso la opción desde el punto de penalti para Gerard Moreno, pero Oblak le detuvo el lanzamiento. En el rechace, Parejo ganó a Felipe y mandó el balón a la red con el costado, pero en el VAR avisaron de una mano del madrileño.

El partido no daba tregua y requería de microscopio casi para ver esa acción que había supuesto el 1-1 por momentos. La tecnología se puso exquisita pero el Villarreal siguió a lo suyo para conseguir empatar finalmente a la media hora con un acertado Pau Torres, atento a un balón repelido por Oblak. Trigueros tuvo una más y el Atleti sufrió para mantener el vendaval amarillo.

La segunda parte estuvo más igualada. Los de Simeone se propusieron crecer desde la defensa, frenar la sangría por distintos frentes, y lo hicieron por momentos. Sin embargo, en un patadón y dos toques, una jugada que parecía inofensiva, Alberto Moreno se plantó delante del meta visitante para hacer el 2-1 cerca del 60'.

Ahí pareció entender el 'Cholo' que tenía que pelear con sus armas al 'submarino' y metió calidad y presencia en el centro del campo para tomar el control. Lemar pasó a jugar por dentro y Joao Félix y Koke cambiaron el sistema de un Atlético que dejó de esperar para ir al ataque. La recompensa llegó rápido con el 2-2 de Kondogbia y el Villarreal pasó a sufrir sin balón.

Después de no lograr voltear del todo la noche en La Cerámica, el Atleti empezó a pensar en no perder al menos el punto. No regalar más atrás como en otros encuentros pero los de Emery se quedaron los últimos minutos. No con la claridad del inicio, los de amarillo rondaron la meta de Oblak, más a balón parado y jugando un par de minutos en superioridad por la segunda amarilla a Kondogbia.

Los de Simeone se vuelven con un punto para seguir en el 'Top 4' aunque igualados con la Real Sociedad, que sí ganó al Celta, sin sacarse la espina de los últimos partidos fuera de casa. El Villarreal, con tarea también pendiente en la tabla, sigue sumando aunque incapaz de meter mano al vigente campeón, un Atlético que pone rumbo ahora a la Supercopa que se disputa en Arabia Saudí.

Ficha técnica.

--resultado: villarreal, 2 - atlético de madrid, 2. (1-1, al descanso).

--alineaciones.

VILLARREAL: Rulli; Foyth, Albiol, Pau Torres, Estupiñán (Nicolas Jackson, min.86); Capoue (Iborra, min.80), Trigueros (Pedraza, min.74), Parejo, Moi Gómez, Alberto Moreno (Yeremi Pino, min.74), Gerard Moreno.

Atlético de madrid: oblak; llorente, felipe, hermoso, lodi (vrsaljko, min.63); carrasco, kondogbia, de paul (joao félix, min.62), lemar; correa y cunha (koke, min.63).

--goles:

0 - 1, min.10, Correa.

1 - 1, min.29, Pau Torres.

2 - 1, min.58, Alberto Moreno.

2 - 2, min.67, Kondogbia.

--ÁRBITRO: Alberola Rojas (C.C-Manchego). Expulsó a Kondogbia por doble amarilla (min.71 y 92) en el Atlético.

--ESTADIO: La Cerámica.