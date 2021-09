Crónica del Wolfsburgo - Sevilla, 1-1

Bono y Rakitic mejoran el panorama del Sevilla

Los de Lopetegui empatan ante un Wolfsburgo que perdon贸 para sumar dos puntos como los alemanes

MADRID, 29 Sep. 2021 (Europa Press) -

El Sevilla firm贸 tablas (1-1) en su visita al Wolfsburgo en la segunda jornada de la Liga de Campeones, dentro de un Grupo G que marcha igualado como pintaba, gracias a Bono, salvando el peor momento visitante, y a un Rakitic que empat贸 de penalti.

Despu茅s del empate ante el Salzburgo, los de Julen Lopetegui no lograron llevar su buena versi贸n liguera las 煤ltimas jornadas al Volkswagen-Arena pero salvaron otro punto. A los andaluces les fall贸 tambi茅n la seguridad atr谩s --solo lleva dos goles en contra en Liga-- a los pocos minutos de la reanudaci贸n pero despu茅s de que Bono salvara el 2-0, el VAR sonri贸 al Sevilla a la tercera.

Rakitic empat贸 desde el punto de penalti y, con uno m谩s por la expulsi贸n de Guilavogui, acecharon 10 minutos sin premio. El gran reto de la temporada se mantiene en pie para el Sevilla, segundo con dos puntos, igualado con el Wolfsburgo, por los cuatro de un Salzburgo que gan贸 (2-1) al Lille (1 punto).

Los andaluces se encontraron otro partido como el grupo, peleado muy de igual a igual, con un cuadro alem谩n tambi茅n fuerte en el inicio del curso. El Wolfsburgo, con gran ambiente en su campo, quiso morder y poner ritmo al encuentro, pero el Sevilla no le dej贸. Los de Lopetegui manejaron m谩s la posesi贸n pero les falt贸 llegar.

Para cuando supo contrarrestar el 铆mpetu alem谩n, al equipo espa帽ol no le qued贸 tiempo para buscar m谩s ataques y encima perdi贸 a Acu帽a. El lateral argentino fue quien abri贸 la veda de llegadas, junto a Navas por el otro lado, pero no acert贸 Rafa Mir, novedad en el once aunque tampoco sorpresa con la baja de En-Nesyri.

El ataque visitante despert贸 con la 煤nica llegada local, un disparo de Steffen demasiado solo. Acu帽a no encontr贸 a Mir de milagro y despu茅s el atacante control贸 lo que era un remate claro de primeras. No dej贸 espacios atr谩s el Sevilla y el Wolfsburgo apret贸 pero no inquiet贸 a Bono. Sin embargo, la reanudaci贸n confirm贸 la lesi贸n de Acu帽a y adem谩s trajo el gol alem谩n.

Steffen no perdon贸 en el cuarto remate que intent贸 un jugador de verde en el 谩rea del Sevilla, a centro de Baku, despu茅s de un rechace forzado de Navas. El tanto supuso la entrada de Lamela y Rakitic, por Mir, en los visitantes, pero estuvo mucho m谩s cerca el segundo que el empate. De hecho, al Sevilla le falt贸 reacci贸n.

Bono lo salva y rakitic empata

Los de Lopetegui ganaron algo de posesi贸n pero nada de lucidez arriba. El t茅cnico quit贸 a Mir y poco despu茅s a Ocampos, por Munir, sin duda echando de menos a En-Nesyri. A la contra, como peces en el agua, los de Mark van Bommel perdonaron muy claras, en especial por medio de Weghorst, y en gran parte por culpa de Bono.

Diego Carlos pudo encontrar petr贸leo en un saque de esquina, provocado por la entrada de m谩s a menos de Lamela; Rakitic, tambi茅n desde fuera con un disparo potente. El Sevilla no tuvo fortuna tampoco con el VAR hasta la tercera. En el primer tiempo pidi贸 un penalti a Kound茅 y al final otro por manos, pero una plancha de Guilavogui a Lamela s铆 convenci贸 al colegiado.

Rakitic convirti贸 la pena m谩xima y con la expulsi贸n del jugador local el Sevilla apret贸 en busca de la remontada. El 'Papu' G贸mez mand贸 un centro envenenado al palo y Munir dispar贸 alto en las dos mejores ocasiones para haber pescado m谩s en un loco final. Con todo, el empate deja un panorama favorable para los andaluces. FICHA T脡CNICA.

--resultado: wolfsburgo, 1 - sevilla, 1. (0-0, al descanso).

--alineaciones.

WOLFSBURGO: Casteels; Mbabu (Nmecha, min.62), Lacroix, Bornauw, Roussillon; Guilavogui, Arnold; Baku, Lukebakio, Steffen (Waldschmidt, min.74) y Weghorst (Gerhardt, min.90).

SEVILLA: Bono; Navas, Kound茅, Diego Carlos, Acu帽a (Rekik, min.46); Fernando, Jord谩n (Iv谩n Romero, min.70), Papu G贸mez; Suso (Lamela, min.53), Ocampos (Munir, min.74) y Rafa Mir (Rakitic, min.53).

--goles:

1 - 0, min.48, Steffen.

1 - 1, min.87, Rakitic (penalti).

--脕RBITRO: Georgi Kabakov (BUL). Amonest贸 a Lacroix (min.2), Steffen (mib.16), Mbabu (min.50), Guilavogui (min.79), Weghorst (min.85) y Roussillon (min.95) por parte del Wolfsburgo. Y a Suso (min.25), Mir (45+8) y Rekik (min.82) en el Sevilla. Expuls贸 a Guilavogui por segunda amarilla (min.86).

--ESTADIO: Volkswagen-Arena.