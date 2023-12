El RCD Espanyol no se pudo colocar provisionalmente en la zona de ascenso directo a LaLiga EA Sports después de no pasar del empate a tres goles en la visita del Burgos, mientras que el Racing de Santander se situó con su triunfo ante el Andorra (2-0) en una zona de 'playoff' a la que no se enganchó el Elche, que empató sin goles ante el Mirandés, en partidos correspondientes a la vigesimoprimera jornada de LaLiga Hypermotion 2023-2024.

En el Stage Front Stadium, el Espanyol tenía una buena oportunidad de meter presión a sus rivales directos por el regreso a Primera, pero volvió a demostrar que no está en su mejor momento y que necesita el parón navideño para rehacerse.

El conjunto catalán sumó su tercer empate consecutivo y su cuarta jornada sin sumar los tres puntos ante un Burgos que no fue capaz de aprovechar ninguna de las tres ventajas que llegó a tener en el marcador, todas enjugadas por los locales. Braithwaite igualó el tempranero 0-1 de Appin, Sergi Gómez el 1-2 en el añadido del primer tiempo de Sierra y Puado, en los compases finales, el 2-3 de Curro. Con este resultado, el Espanyol se queda cuarto con 34 puntos y el conjunto burgalés, noveno con 30 tras encadenar siete jornadas sin perder.

A un punto de los 'pericos' se queda el Racing de Santander, que accedió provisionalmente a la zona de 'playoff' con una nueva victoria en El Sardinero, la séptima del año, al batir por 2-0 al Andorra con goles de Iñigo Vicente y Rubén Alves. El equipo de Eder Sarabia se queda a cuatro puntos del descenso.

Además, el Elche no pudo rozar la sexta plaza al encadenar su tercera jornada sin ganar después de no pasar del empate sin goles ante un Mirandés que dejó su portería a cero por tercer encuentro seguido, mientras que el Albacete y el Eldense firmaron también tablas (1-1), con Ortuño dando un punto al equipo alicantino en el minuto 92.