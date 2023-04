(Crónica) El Cádiz saca tajada de un Betis frustrado y el Almería mete al Valencia en descenso

Canales vio roja jugando con la cautelar de su sanción

Muriqi impide el estreno triunfal de Pezzolano

MADRID, 9 Abr. 2023 (Europa Press) -

El Real Betis perdió (0-2) este domingo ante el Cádiz en un encuentro con dos expulsados locales en el Benito Villamarín, Sergio Canales y Aitor Ruibal, mientras que el Almería venció (2-1) y metió en descenso al Valencia en la jornada 28 de LaLiga Santander.

El cuadro bético vivió una tarde aciaga, en especial su capitán Canales, quien tenía la cautelar para jugar tras la sanción de cuatro partidos que había recibido de Competición. El cántabro vio roja directa en el 38' por cortar un ataque de Sobrino.

El Betis enfureció porque el VAR no avisó a Cuadra Fernández de que Edgar, quien tuvo que entrar por un fuerte esguince de Pezzella, podía no estar tan lejos como para considerar a Canales último hombre. Los de Manuel Pellegrini no supieron gestionar el enfado y el Cádiz casi esperó los regalos: una mano de Miranda para el 0-1 de penalti de Alcaraz y una contra para hacer el 0-2 con Chris Ramos.

Los goles llegaron en la segunda parte y, justo después del segundo, Ruibal soltó un manotazo a Fali que le costó otra roja y acercó el triunfo a un Cádiz que suma 31 puntos y aprovecha una jornada de pinchazos abajo para alejar la zona de descenso. Mientras, con dos derrotas seguidas, el Betis se complica, a seis puntos, pelear por la zona de Liga de Campeones.

Por otro lado, en duelo directo por la zona roja, el Almería salió de los puestos de descenso en casa, con un partidazo de Samu Costa en contención y ayudas. Además, el MVP de la tarde en el Power Horse Stadium dio la asistencia del 1-0 de Melero en el inicio del segundo tiempo. Babic dobló la renta en otra desconexión típica del equipo 'che' y, a pesar de que el Valencia tiró de orgullo, no le dio más que para recortar (1-2) con Castillejo.

El primer tiempo no tuvo goles pero sí ritmo y ocasiones, con Chumi y Kluivert las más claras para cada bando, aunque los visitantes probaron más al portero rival y también reclamaron un penalti. El Valencia pagó la mala entrada tras el descanso y el arreón final con Cavani no evitó la octava derrota seguida lejos de Mestalla, la gran crisis que mete abajo a los de Rubén Baraja.

Además, la jornada dejó también este domingo un bonito 3-3 entre Real Valladolid y Mallorca. El estreno de Paulo Pezzolano como nuevo entrenador pucelano tras la destitución esta semana de Pacheta rozó los tres puntos, hasta que Muriqi de penalti en el minuto 94 dejó el empate. Un punto para los 29 del Valladolid, marcando la salvación, y 34 de un Mallorca más cómodo aunque lleve seis jornadas sin ganar.

El José Zorrilla vibró con los suyos pero con un sabor muy amargo en la despedida. Un golazo de Kike Pérez puso el 1-0 a la media hora, que mandó hasta que Muriqi recuperó su puntería ya en el segundo periodo. El Pucela pareció diluirse como le venía ocurriendo ante la adversidad con el 1-2 de Morlanes casi de inmediato, pero Amallah y Monchu ya en el 86' pusieron el 3-2. Una montaña rusa que terminó en reparto de puntos por una mano de Larin.

