El Manchester City goleó (0-3) al Manchester United este domingo en la décima jornada de la Premier celebrada en Old Trafford, con Erling Haaland protagonista de los tres goles, mientras que el Liverpool venció (3-0) al Nottingham Forest para mantener la pugna por el liderato, mostrando su apoyo a un Luis Diaz ausente por el secuestro de sus padres en Colombia.

El equipo de Pep Guardiola ganó el derbi con autoridad y con un Haaland que metió dos goles y regaló el tercero a Phil Foden en el minuto 80. El noruego abrió la lata de penalti en el 26', revisado por el VAR, y antes del descanso Ederson y Onana se lucieron bajo palos para que el marcador siguiera con 0-1.

Haaland vio volar al meta rival en su cabezazo, pero en la reanudación se encargó de ponerlo lejos de su alcance para doblar la renta del campeón de la Premier. Los cambios no sirvieron a un United que sufrió la sentencia a 10 minutos del final, con tres puntos que hacen sumar 24 al City, a dos del líder Tottenham, mientras los de Ten Hag se quedan con 15.

Por su parte, el Liverpool acumula 23 después de un triunfo emotivo ante el Forest, donde mostró su apoyo a un Diaz que salió de la convocatoria con urgencia por el secuestro de sus padres. "Después de más de 1.000 partidos como entrenador, crees que lo has vivido todo, y hoy teníamos las circunstancias más difíciles que me he encontrado nunca. Los jugadores lucharon por su hermano, es lo que podíamos hacer", dijo el técnico 'red', Jurgen Klopp. Jota, Núñez y Salah firmaron los goles en Anfield.

Por otro lado, el Aston Villa de Unai Emery mantiene su apuesta por la zona de Liga de Campeones después de estirar su espectacular racha en casa, 12 victorias seguidas, con un 3-1 sobre el Luton. Mientras, el Brighton sigue perdiendo ritmo arriba al empatar (1-1) contra el Fulham, su cuarta jornada seguida sin ganar.

--resultados de la jornada 10 en la premier league.

-viernes.

Crystal Palace - Tottenham 1-2.

-sábado.

Chelsea - Brentford 0-2.

Arsenal - Sheffield United 5-0.

Bournemouth - Burnley 2-1.

Wolverhampton - Newcastle United 2-2.

-domingo.

West Ham - Everton 0-1.

Aston Villa - Luton 3-1.

Brighton - Fulham 1-1.

Liverpool - Nottingham Forest 3-0.

Manchester United - Manchester City 0-3.