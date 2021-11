(Crónica) El City remonta al PSG para ser primero

El Manchester City dobleg贸 (2-1) al Paris Saint-Germain este mi茅rcoles y se qued贸 as铆 el primer puesto del Grupo A de la Liga de Campeones, tambi茅n clasificado a octavos el cuadro galo, mientras que el Sporting de Portugal logr贸 el billete eliminando al Borussia Dortmund (3-1) en esta pen煤ltima jornada.

El cuadro de Pep Guardiola devolvi贸 al PSG el golpe recibido en Par铆s, con una gran actuaci贸n y goles para dar la vuelta al tanto de Kylian Mbapp茅 en el inicio de la segunda parte. Raheem Sterling alarg贸 su momento dulce para hacer el empate y Gabriel Jesus cerr贸 el primer puesto ingl茅s en la clasificaci贸n.

El PSG, que no pudo sacar petr贸leo de los chispazos de Mbapp茅, Neymar y Leo Messi, sell贸 tambi茅n el pase a octavos con la victoria (0-5) del Leipzig sobre el Brujas. Adem谩s del City y PSG, este mi茅rcoles lograron avanzar de manera matem谩tica el Sporting, en el Grupo C, y el Real Madrid, en el D. El cuadro blanco no fall贸 (0-3) ante el Sheriff y se jugar谩 ser primero ante el Inter.

Mientras, los portugueses brillaron ante su p煤blico gracias a un doblete de Pedro Goncalves y los alemanes echaron mucho de menos a Erling Haaland lesionado. Pedro Porro redonde贸 la fiesta en Lisboa, para acompa帽ar al Ajak y fulminar a los de Dortmund.

Por otro lado, el Grupo B se decidir谩 en la 煤ltima jornada, con Oporto (5 puntos), Milan (4) y Atl茅tico de Madrid (4) peleando por el segundo puesto. Los rojiblancos encajaron el 0-1 de los italianos en el minuto 87 y pasaron a no depender de s铆 mismos, a pesar de que el Liverpool hab铆a hecho el favor de superar (2-0) al Oporto.