(Crónica) El español Jon Rahm reconduce su estreno en el Campeonato de la PGA

El de Barrika llegó a ir +4 pero terminó en -1, a ocho golpes del líder Schauffele

Buen arranque de Otaegui y David Puig

MADRID, 17 May. 2024 (Europa Press) -

El golfista español Jon Rahm fue de menos a más en su debut en el Campeonato de la PGA, segundo 'major' de la temporada, para cerrar el jueves con sensaciones positivas en un exigente Valhalla Golf Club de Louisville (Kentucky, Estados Unidos), con buena nota también para Adrián Otaegui y David Puig.

Rahm, dos veces campeón de 'Grand Slam', empezó frío pero encontró reacción en los segundos nueve para firmar cuatro 'birdies' en los últimos seis hoyos. El de Barrika funcionó con el 'putt' y libró los problemas de salirse de calle, después de un arranque complicado con +4 en el sexto hoyo.

La baza del vasco corrió peligro con esa floja puesta en escena y un Valhalla bien defendido sobre todo por su 'rough' salvaje. Un 'birdie' en el siete y la segunda vuelta de gran nivel, a pesar del error en el 11 y de tirar el palo en el 16, dejaron a Rahm en disposición de pelear el torneo, como no pudo en el Masters.

El primer líder del PGA 2024 lo dejó el turno matinal, un Xander Schauffele que irrumpió de manera sonora con 62 golpes, -9, para tratar de cortar su gafe en los 'majors' tras 11 'Top 10', el último hace un mes en Augusta. En cuanto al resto de españoles, Adrián Otaegui y David Puig también salvaron con nota el estreno.

El vasco, campeón la pasada semana del Volvo China Open, terminó el jueves en -1, mientras que Puig, en su segundo 'major', demostró también el nivel de su temporada, campeón en febrero en Malasia, y terminó en el par del Valhalla. Así, los tres españoles en liza están en disposición de pasar el corte y llegar al fin de semana.

Al líder Schauffele le siguen los también estadounidense Tony Finau y Sahith Theegala, con -6, mientras que Rory McIlroy es cuarto con -5. El norirlandés, vencedor en el Wells Fargo el pasado domingo y en dos ocasiones en el PGA Championship, demostró su estado de forma para ser claro candidato al triunfo. Mientras, el número uno del mundo, Scottie Scheffler, terminó en -4.

El estadounidense no tuvo su mejor día con el 'putt' y por eso no terminó líder ya el primer día. El texano, de vuelta al ruedo tras ser padre, empezó el torneo con un 'eagle', listón alto incluso para el ganador del Masters y otros tres torneos en 2024. Una vuelta irregular con la que, aún así, no falló a las quinielas.

Por otro lado, el estadounidense Tiger Woods, a prueba físicamente en máxima exigencia tras competir en Augusta, terminó con 72 golpes, un inicio correcto pero que tendrá que mejorar para superar el corte. El 'Tigre', campeón en 2000 del PGA en el mismo Valhalla, dejó un debut de altibajos, mirando a un viernes que, tras la niebla de hoy, apunta a lluvioso.

Europa Press