(Crónica) El Girona se la pega en Copa ante el Cacereño y el Celta avanza en Gernika

El Girona no estará en el sorteo de este viernes de los cruces de dieciseisavos de final de la Copa del Rey al caer (2-1) contra el CP Cacereño, mientras que el RC Celta sí cumplió (0-3) este jueves ante el Gernika para dejar atrás la segunda ronda.

El conjunto catalán se une a Cádiz y Almería, equipos que se despidieron en la primera eliminatoria, como caídos de LaLiga Santander. El equipo de Míchel se encontró con un aguerrido rival, rápido, bien colocado y con gol pese a militar en la Segunda RFEF. Un combo peligroso y con olor a trampa, que apeó a los catalanes en el Estadio Príncipe Felipe de Cáceres.

Una desafortunada pérdida de balón permitió el robo de Samu Manchón y el gol de David Grande pasado el cuarto de hora (1-0). El Girona estaba fuera de juego y pudo encajar fácil el segundo, sin ritmo en el balón ni profundidad. A la media hora, respiró Míchel con el tanto de Castellanos y alguna ocasión más.

Los de Julio Cobos mostraron sus intenciones y pelearon también en la segunda parte. El Girona, pese a sus muchas bajas, empezó a crecer y Stuani rozó el gol recién entrado al campo, también Romeu. Parecía el momento catalán, pero entonces llegó el 2-1 de Iván Fernández, un golazo desde la esquina de la frontal.

El Girona se vio contra las cuerdas, en un césped muy levantado, y el Cacereño no cedió en solidez atrás, incluso creció en su intensidad. El 3-1 estuvo mucho más cerca, tres ocasiones muy claras, que el empate para el tercer 'Primera' que se despide .

El Celta evitó ese palo en el regreso a la competición tras el Mundial de Catar 2022. El equipo de Vigo perdonó incluso la goleada al Gernika, equipo de Segunda RFEF, después de activarse con el 0-1 de Carles Pérez a la media hora. Hasta entonces, el equipo local no sufrió ante un Celta que arrancó con perfil bajo y poco juego. El buen gol de Carles casi estuvo seguido de un segundo, de Larssen.

De no sufrir, el Gernika pasó a vivir en su campo, a no asomar por el área rival. Los vascos trataron de dar la vuelta a la situación en la reanudación, con un fuerte regreso y la ocasión de Salado, pero el Celta fue quien tuvo la pegada para hacer el 0-2, de Aidoo en el minuto 55. Los de Carlos Carvalhal se asentaron sobre el césped, con 0-3 de Luca de la Torre y más opciones que no necesitó.

