(Crónica) El líder Las Palmas no puede con un Andorra en inferioridad

La UD Las Palmas, líder de LaLiga SmartBank, no ha pasado del empate en su visita al Andorra (0-0), que ha aguantado en el Estadi Nacional con un jugador menos desde el primer minuto de partido tras la expulsión por roja directa de Hector Hevel.

En el primer minuto de encuentro, el cuadro del Principado se quedaba en inferioridad después de que el VAR revisase una dura entrada del centrocampista neerlandés sobre Mfulu. Al cuarto de hora, Éder Sarabia se veía obligado a solventar el segundo percance de la noche por la lesión de Marc Cardona.

El conjunto de García Pimienta, que no pudo contar con dos de sus jugadores clave en ataque, Jonathan Viera y Sandro, no supo aprovechar su superioridad y, aunque dominó, no generó grandes ocasiones ante un rival replegado. La más clara la tuvo Pejiño en un disparo que se estrelló en la cruceta.

De esta manera, el equipo grancanario suma ya 57 puntos, tres más que el Levante, con un partido menos. Los andorranos, por su parte, alcanzan las 36 unidades, siete más que la zona de descenso.

--resultados y programa de la jornada 30 en laliga smartbank.

- viernes 3.

Andorra-UD Las Palmas 0-0.

- sábado 4.

Burgos-Granada 16:15.

Huesca-Levante 18:30.

Tenerife-Eibar 18:30.

Mirandés-Oviedo 21:00.

- domingo 5.

Leganés-Ibiza 14:00.

Albacete-Sporting 16:15.

Lugo-Zaragoza 18:30.

Málaga-Racing 18:30.

Ponferradina-Cartagena 21:00.

- lunes 6.

Villarreal B-Alavés 21:00.

Europa Press