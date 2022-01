(Crónica) El Sevilla no falla en Cádiz y se acerca al Real Madrid y el Villarreal alarga su racha

El Sevilla no desperdici贸 el tropiezo del Real Madrid en Getafe y se coloc贸 a cinco puntos del liderato y con un partido pendiente tras ganar por un trabajado 0-1 en su visita al C谩diz, mientras que el Villarreal prolong贸 ante un alica铆do Levante (5-0) su buena racha para asomarse ya a una zona europea que tambi茅n atisba el Athletic Club gracias a la inspiraci贸n de Oihan Sancet en El Sadar (1-3), en los partidos que cerraron este lunes la decimonovena jornada de LaLiga Santander 2021-2022.

En el Nuevo Mirandilla, el Sevilla no fall贸 pese a sus numerosas bajas que le hicieron jugar con una defensa inusual y con el joven Iv谩n Romero como '9', pero su mayor ambici贸n le bast贸 ante un C谩diz que s贸lo apret贸 en el cuarto de hora final, insuficiente para sumar los puntos que necesitaba para salir del descenso.

El conjunto hispalense domin贸 hasta que las energ铆as le fallaron en el tramo final del encuentro, pero le cost贸 encontrar el camino hacia la porter铆a de Ledesma ante el entramado defensivo cadista, dispuesto a neutralizar su ataque como hiciese con el del Real Madrid en su anterior encuentro.

Pese a tener pr谩cticamente siempre el bal贸n, los de Julen Lopetegui s贸lo registraron como ocasi贸n un disparo que se fue cerca del palo de Joan Jord谩n, aunque los locales tampoco fueron una amenaza para Bono, s贸lo asustado con un disparo casi desde el mediocampo de 脕lvaro Negredo.

En el segundo tiempo, el escenario no cambi贸 porque el Sevilla continu贸 siendo el 煤nico equipo que miraba la porter铆a rival. Ni siquiera la marcha por molestias de Fernando le inquiet贸 y finalmente encontr贸 su premio con el tanto de Lucas Ocampos. Rakitic encontr贸 libre al argentino y el potente disparo de este por el palo corto no lo pudo detener Ledesma.

El equipo sevillista no dio un paso atr谩s con la ventaja, pero tampoco goz贸 de demasiadas ocasiones para sentenciar y eso dio algo de vida a un C谩diz que se desperez贸 definitivamente en el cuarto de hora final. El 'Pacha' Espino prob贸 desde lejos a Bono y Andono cabece贸 demasiado cruzado en los mejores avisos a unos visitantes que no aprovecharon sus espacios para vivir un final menos sufrido, pero que cierran la primera vuelta como candidatos al t铆tulo y bien afianzados en la 'zona Champions'.

El villarreal, sin piedad del colista

Por su parte, el Villarreal prosigue su escalada hacia los puestos europeos tras confirmar su buen estado de forma al golear por 5-0 en el Estadio de La Cer谩mica al colista Levante, que dej贸 mala imagen y al que se le empieza a complicar la salvaci贸n.

El conjunto de Unai Emery ya es octavo, a dos puntos del Rayo Vallecano, sexto, despu茅s de encadenar su cuarta victoria liguera consecutiva y la sexta entre todas las competiciones. El 'Submarino Amarillo' est谩 entonado a nivel ofensivo y en su racha dom茅stica ha sumado 15 goles a favor.

Esta vez se aprovech贸 de un endeble Levante, que no pudo oponer mucha resistencia. Boulaye Dia abri贸 el marcador en el minuto 8 con un cabezazo tras centro de Chukwueze y poco despu茅s, Pau Torres empuj贸 a la red una prolongaci贸n de Iborra. Antes del descanso, Gerard Moreno casi daba por cerrado el choque con el 3-0 ante un colista que s贸lo asust贸 con un disparo de Jorge Frutos, bien desviado por Rulli.

Tras el descanso, el gui贸n no vari贸 y los 'granotas' no fueron capaces de meterse dentro del encuentro, mientras que el Villarreal no afloj贸. Aitor Fern谩ndez, que volv铆a a la porter铆a, se cruz贸 en dos ocasiones ante Trigueros, pero a la tercera el manchego hizo el 4-0. Una buena jugada de Y茅remi Pino la culmin贸 Gerard Moreno para su tercer doblete seguido y cerrar la goleada.

Sancet ajusticia a osasuna

Finalmente, en El Sadar, el Athletic Club puso fin a su mala racha como visitante al imponerse por 1-3 a un Osasuna que no pudo frenar su mala din谩mica y que se empieza a acercar peligrosamente a la zona de descenso.

El partido tuvo un protagonista por encima de todos en la figura de Oihan Sancet, autor de los tres goles del conjunto vizca铆no, y que form贸 una dupla letal con Berenguer, que firm贸 un gran encuentro tambi茅n ante un equipo 'rojillo' que alarg贸 a diez las jornadas sin ganar y que est谩 ya a seis puntos del peligro.

En un duelo marcado tambi茅n por la ausencia por el coronavirus en los banquillos de Jagoba Arrasate y Marcelino, sustituidos por Bittor Alkiza y Rub茅n Ur铆a, fue Osasuna el que golpe贸 primero por medio de Kike Garc铆a, justo poco despu茅s de que Sancet no acertase en su mano a mano con Sergio Herrera.

Pero el Athletic se repuso a ese tanto y logr贸 voltear r谩pidamente el marcador en dos r谩pidas transiciones que culmin贸 Sancet con sus dos primeros tantos y que le dieron ventaja a los 'Leones' al descanso. Tras este, los locales no pudieron reaccionar y Berenguer encontr贸 al goleador visitante para que este firmase su triplete.

'Chimy' 脕vila, antes de ser expulsado con dos amarillas en un par de minutos, estuvo cerca de poner suspense con un potente disparo al larguero, pero el equipo vasco aguant贸 y se asegur贸 su primer triunfo a domicilio desde el 28 de agosto en Bala铆dos y el no desengancharse del 'tren europeo'.