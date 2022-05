(Crónica) El Sevilla se atasca, el Alavés se agarra a Primera y el Getafe posterga la salvación

El Sevilla firmó su tercer empate consecutivo en Liga frente tras igualar (0-0) con el Mallorca, que suma un punto alentador para seguir creyendo en la salvación, de igual forma que el Alavés, que se agarra a la Liga Santander después de imponerse al Espanyol (2-1), mientras que el Getafe empató con Osasuna (1-1) fuera de casa y sigue retrasando su permanencia matemática, en partidos de la jornada 36 del campeonato.

En el Ramón Sánchez-Pizjuán, el equipo de Julen Lopetegui no fue capaz de meter mano a un Mallorca muy necesitado, casi o más que los nervionenses, que siguen sin cerrar su presencia en la Champions de la próxima temporada. Su empate da vía libre al Atlético para la tercera plaza y -para colmo- ven asomar al Betis en la quinta.

Eso parece más complicado pues el Sevilla tiene cinco puntos de renta a falta de seis por disputarse. Sin embargo, su dinámica no es la más alentadora. Este miércoles estuvieron cerca del gol, sobre todo en el tramo final de la segunda parte, cuando apareció un salvador Manolo Reina para frenar a En-Nesyri en un potente remate de cabeza.

Antes hizo lo mismo con Martial y también con el Papu Gómez, fundamental con sus centros al área. Reina, que llevaba cinco meses sin jugar, fue el gran héroe de la noche a sus 37 años. Además, Delaney rozó el larguero en un remate algo aparatoso que se marchó por centímetros. Pese a todo, el Mallorca supo resistir.

De esta forma, el equipo de Javier Aguirre seguirá una jornada más en descenso pero está a dos puntos del Cádiz -que debe jugar este jueves- y con el 'gol average' a su favor. Los bermellos siguen dando vida a una permanencia que es factible. El Sevilla, por su parte, deberá mejorar en las dos jornadas que faltan si no quiere más sustos.

En Mendizorroza, el equipo de Julio Velázquez no tenía más opciones. Si los babazorros no ganaban estaban oficialmente en Segunda División. Sin embargo, el Alavés dio el do de pecho y no falló ante los suyos. A los 7 minutos ya vencía con un tanto de Miguel de la Fuente, la apuesta personal del técnico alavesista, que se estrenó como goleador en Primera.

El ex de Pucela y Leganés fue el más listo de la clase al anticiparse a un zaguero perico para fusilar a Diego López. El 1-0 espoleó a un Espanyol que empató tan solo siete minutos después. En esta ocasión fue el 'perdonado' Raúl de Tomás quien no falló desde los 11 metros en un lanzamiento con gran seguridad.

Los de casa no perdieron los nervios y supieron encontrar su momento para mantener la fe en su pelea por la permanencia. La expulsión de Yangel Herrera, por doble amonestación, ayudó a los vitorianos que se pusieron por delante 12 minutos después con una falta botada por Jason Remeseiro que desvió Gonzalo Escalante.

El marcador no se movió y eso que hubo ocasiones para ello. Entre ellas un claro penalti sobre Martín Aguirregabiria que no fue pitado por fuera de juego previo de Joselu. El árbitro requirió la ayuda del VAR para poder decidir. Los pericos también probaron fortuna pero sin el ímpetu de los locales, que seguirán vivos una jornada más.

Empate entre osasuna y getafe

Por su parte, el Getafe no termina de rubricar la permanencia después de empatar (1-1) con el Atlético Osasuna, pero está muy cerca. Los azulones tienen cinco puntos de margen sobre el descenso y quedan seis por jugar tras un miércoles donde dieron la talla en su visita al nuevo Sadar.

Primero marcaron los rojillos con un cabezazo impecable de Oier Sanjurjo, que justo esta semana anunció que no seguirá en Pamplona el próximo curso, pero Lucas Torró -en propia meta- dio el empate a los madrileños a los 20 minutos.

Un punto que dieron por bueno los pupilos de Quique Sánchez Flores, sobre todo tras la expulsión de Mitrovic en los minutos finales. Con la salvación prácticamente en su mano, el Getafe podría cerrarla en función del resto de resultados, sin necesidad de puntuar tan siquiera. Los navarros seguirán en la novena plaza.

--resultados de la jornada 36 de laliga santander.

-miércoles.

Alavés - Espanyol 2-1.

Osasuna - Getafe 1-1.

Sevilla - Mallorca 0-0.

Elche - Atlético de Madrid --en juego--.

-jueves.

Real Sociedad - Cádiz 19.00.

R. Vallecano-Villarreal 20.00.

Real Madrid - Levante 21.30.

-martes 10.

Valencia - Betis 0-3.

Granada - Athletic 1-0.

FC Barcelona - Celta 3-1.