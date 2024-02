El Sporting de Gijón venció (1-0) al Real Oviedo este sábado en la jornada 26 celebrada en el Estadio El Molinón - Enrique Castro 'Quini', un derbi asturiano con polémica que sirvió a los locales para colocarse terceros, mientras que el Espanyol cayó (2-0) ante el Racing de Santander.

El derbi asturiano fue rojiblanco gracias al 1-0 de Nacho Méndez a los dos minutos. No hubo más goles y sí mucha tensión, sobre todo con los visitantes reclamando dos penaltis. El Oviedo no tuvo suerte con el VAR ni con el criterio del árbitro, que no vio pena máxima en un contacto de Varane sobre Paulino y en la otra acción decidió que no había sido dentro del área pese a parecer sobre la línea.

Fue el desenlace de un derbi que no se movió de El Molinón, para cortar la mala racha del Sporting contra su vecino e impedir que los de Oviedo se acerquen al 'Top 6'. Con 42 puntos y tras dos derrotas, los de Gijón se ven terceros de manera provisional.

Mientras, el Espanyol tiró por tierra el subidón de su victoria la pasada semana ante el Levante con una mala actuación en El Sardinero. El gol en el primer minuto de Arana y otro más de Peque aún en la primera media hora cortaron las aras 'pericas'. Los cántabros se acercan así a la zona noble mientras el Espanyol, quinto provisional, vuelve a las dudas sobre Luis Miguel Ramis.

Por otro lado, el Elche sufrió un inesperado frenazo en su ambición de promoción al caer (1-0) ante el colista Amorebieta, a pesar de rondar el gol sobre todo en el primer tiempo. Además, el Eldense y el Huesca firmaron un justo reparto sin goles, más incómodo y próximo al descenso el equipo oscense.

--resultados y horarios de la jornada 26 en laliga hypermotion.

-viernes.

Levante - Leganés 0-0.

-Sábado 10 de enero.

Eldense - Huesca 0-0.

Amorebieta - Elche 1-0.

Sporting de Gijón - Oviedo 1-0.

Racing de Santander - Espanyol 2-0.

-domingo 11.

Villarreal B - Tenerife 14.00.

Alcorcón - Andorra 16.15.

Cartagena - Mirandés 16.15.

Eibar - Zaragoza 18.30.

Burgos - Racing de Ferrol 21.00.

-lunes 12.

Valladolid - Albacete 20.30.