(Crónica) El United remonta al City y el Brighton golea al Liverpool

El Manchester United doblegó (2-1) a su vecino Manchester City en la jornada 20 de la Premier celebrada este sábado en Old Trafford, una remontada con polémica que da vía libre al líder Arsenal, mientras que el Liverpool se llevó una sonora derrota en su visita al Brighton (3-0).

El campeón inglés tuvo el derbi en su mano cuando Grealish hizo el 0-1 recién entrado al campo, en el minuto 60. Sin embargo, el United reaccionó para disfrutar de su mejor tarde en mucho tiempo, la mejor con Erik ten Hag, que confirma la vuelta de un 'grande'.

Los 'red devils' empataron por medio de Bruno Fernandes, en una acción con Rashford en fuera de juego aunque no llegó a tocar el balón, y el propio atacante inglés hizo el 2-1 en el minuto 82. El United enlaza así cinco victorias seguidas y se convierte en aspirante al título, aunque el Arsenal puede escapar.

La racha irregular de los de Pep Guardiola les deja a cinco puntos del líder londinense, con un partido más, mientras la escalada del United le coloca con 38 puntos, a uno de un City que se marchó escocido. "No me importa la Premier League ni la Carabao. No podemos ganar. Pero ya hemos ganado mucho, así que no es un problema", dijo Guardiola, irónico pero enfadado con la polémica.

Mientras, el Brighton empieza a soñar con jugar en Europa después de golear al Liverpool. Un doblete de Solly March y un golazo de Danny Welbeck tumbaron a un equipo 'red' que no le ha sentado bien el parón por el Mundial, tiene la zona Champions a siete puntos, y que venía de perder ante otro modesto como el Brentford.

Además, el Wolverhampthon de Julen Lopetegui se llevó un duelo directo ante el West Ham por evitar caer a la zona de descenso (1-0). Podence hizo el tanto de la victoria en una contra perfecta del Wolves, agravando la crisis 'hammer' y de David Moyes.

La jornada inglesa dejó también este sábado el triunfo del Nottingham Forest sobre el Leicester para coger aire también por abajo y el Southampton se llevó (1-2) el duelo ante el Everton, dos equipos en zona de descenso. El Bournemouth se queda también abajo con su derrota ante un Brentford enrachado (2-0).

--resultado y programa de la jornada 20 de la premier league.

-viernes.

Aston Villa - Leeds United 2-1.

-sábado.

Manchester United - Manchester City 2-1.

Brighton - Liverpool 3-0.

Everton - Southampton 1-2.

Nottingham Forest - Leicester 2-0.

Wolverhampthon - West Ham 1-0.

Brentford - Bournemouth 2-0.

-domingo.

Chelsea - Crystal Palace.

Newcastle - Fulham.

Tottenham - Arsenal.

