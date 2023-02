(Crónica) El Villarreal remonta y deja en el descenso al Getafe

El Villarreal sali贸 de su mala din谩mica y se reenganch贸 a la lucha por Europa despu茅s de imponerse por 2-1 este lunes a un Getafe que se queda en zona de descenso, en el partido que cerr贸 la vigesimotercera jornada de LaLiga Santander 2022-2023.

El conjunto castellonense llevaba cuatro derrotas consecutivas y pese a que sufri贸 mucho en la primera mitad ante el buen planteamiento 'azul贸n', fue capaz de igualar las cosas con un gol al filo del descanso que fue un duro golpe para los visitantes, que se marcharon de vac铆o finalmente y en una delicada situaci贸n.

El equipo de Quique S谩nchez Flores pareci贸 tener bien controlado el duelo. Con un planteamiento muy disciplinado y ordenado, maniat贸 a los de Quique Seti茅n, ayudados tambi茅n por el tempranero gol de Enes Unal. El turco cabece贸 a la perfecci贸n un gran centro desde la derecha de Djen茅 para poner el 0-1 y llevar el nerviosismo a la grada de La Cer谩mica.

El Villarreal se hizo con el mando, pero le faltaron ideas para hacer da帽o y aunque tuvo llegadas al 谩rea, tampoco acert贸 con el pase final. El Getafe, c贸modo, tambi茅n fue capaz de avisar con peligro, sobre todo con un Maksimovic que se asom贸 mucho al 谩rea y que goz贸 de dos buenas ocasiones, sobre todo un gran cabezazo que oblig贸 a una gran intervenci贸n de Pepe Reina.

Esa gran oportunidad fue al filo del descanso y cuando los 'azulones' esperaban llegar a los vestuarios con buen 谩nimo, se encontraron con el empate. Etienne Capoue dispar贸 con potencia, David Soria repeli贸, pero el bal贸n qued贸 'muerto' para que Chukwueze la empujase para aliviar a los locales y la grada.

Y el empate no le sent贸 nada bien a los de Quique S谩nchez Flores, que no entraron tampoco bien a la segunda mitad. El 'Submarino Amarillo' no vari贸 su gui贸n y esta vez encontr贸 el desborde de Chukwueze por su banda para dar un pase que s铆 hall贸 un rematador en la figura de Jos茅 Luis Morales.

El tanto termin贸 por tranquilizar a los de Quique Seti茅n, que bajaron el ritmo del encuentro ante un rival que no pudo hallar la forma de llegar con buenas opciones al 谩rea de Reina. El Villarreal no 'mat贸' el partido y le dio emoci贸n hasta el final, marcado por el remate al larguero de Borja Mayoral que pudo suponer el empate.

Con este triunfo, el conjunto castellonense se queda s茅ptimo en la clasificaci贸n con 34 puntos, los mismo que el Rayo Vallecano, sexto y a ocho de la cuarta plaza del Atl茅tico de Madrid, mientras que el madrile帽o se queda pen煤ltimo con 22, a dos de la salvaci贸n que marca el Valladolid.

Europa Press