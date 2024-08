(Crónica) Estados Unidos-Serbia y Francia-Alemania, semifinales en Paris 2024

La selección de Estados Unidos no falló ante Brasil y mantiene su favoritismo en el torneo olímpico masculino de baloncesto en Paris 2024, donde se medirá en semifinales contra una Serbia que eliminó a Australia, mientras que Francia, que se cargó a Canadá, se enfrentará a Alemania, verdugo de Grecia, camino a la final.

El 'Dream Team' sigue de dulce, y de qué manera. En un partido en que no hubo más color que el azul intenso de Estados Unidos, los norteamericanos ganaron por un claro 87-122 a una Brasil que no pudo aguantar ni los primeros minutos, con 21-33 para los de Steve Kerr, que esta vez no titubearon en ningún momento.

Con 18 puntos, esta vez el máximo anotador de Estados Unidos fue Devin Booker, con 5 triples metidos en 7 intentos. Pero estuvo repartida la anotación, con 17 para Anthony Edwards, 13 para Anthony Davis, 14 para Joel Embiid --de nuevo imparable en la pintura--, 11 para Kevin Durant y 12 para LeBron James, codazo en la cara incluido que se llevó en sus escasos 16 minutos de juego.

Y es que el 'Dream Team' no tuvo que exprimir a sus mejores hombres y tan solo dos jugadores, y por muy pocos segundos, superaron los 20 minutos de juego; Edwards y Durant. Rotaciones, buenas sensaciones, gran juegos por momentos y 38:40 minutos de dominio, con un mejor parcial de 15-0 y una máxima ventaja de 35 puntos. Así, no hay quien le tosa a Estados Unidos.

Pero Serbia tendrá la opción de revancha de la final de Rio 2026 contra los 'yanquis' tras imponerse a otra favorita, con un 95-90 sobre los australianos en la prórroga. Los balcánicos tuvieron que remontar en el segundo tiempo con una exhibición de su dúo Bogdanovic-Jokic, después de un encuentro en el que los 'aussies' empezaron dominando en la primera parte.

El partido arrancó con un primer cuarto tremendo de los oceánicos, que mandaban por 17-31 al final del primer acto gracias a los 12 puntos de su estrella Patty Mills, que catapultaba a los suyos a la victoria, y que llegaron a ir mandando hasta por 24 puntos en el segundo cuarto (22-46) después de una canasta de Josh Giddey mediado el segundo periodo.

A partir de ese momento, los de Pesic reaccionaron para llegar al descanso mucho más cerca en el marcador, firmando un parcial 20-8 que les acercó a 12 con toda la segunda parte por disputarse. En ese tramo, el mejor fue Marko Guduric con siete puntos claves para mantener la esperanza serbia antes de la segunda mitad.

La salida de vestuarios completó la reacción de los balcánicos, que lograron igualar el encuentro e incluso ponerse por delante en el tercer cuarto. Tras un inicio igualado con intercambio de puntos, los puntos de Avramovic, Dobric y Bojan Bogdanovic les acercaron a solo cuatro puntos (56-60) a falta de 5:56 de acabar este periodo. El tiempo muerto de los 'aussies' no logró cortar el parcial.

En el último periodo, la ventaja ya era serbia (73-67), después de un buen arranque de cuarto bajo la batuta de Vasilje Micic, autor de un triple y de dos asistencias claves. Por el lado australiano respondieron sus dos mejores jugadores, Mills y Giddey. Entonces, Micic perdonó uno de los tiros libres y Mills anotó un canastón espectacular para mandar el partido a la prórroga.

En el tiempo extra, los galones y la calidad de Nikola Jokic aparecieron para liderar a Serbia a las semifinales. El pívot anotó dos acciones decisivas para remontar un triple de Giddey y Micic sentenció desde el tiro libre ante unos oceánicos que ni siquiera llegaron a poner el balón en juego con bola para empatar.

Anfitriona vs campeona del mundo

Por otro el otro lado del cuadro, Francia se vino arriba para eliminar a Canadá con un 82-73 donde fue siempre por delante. La anfitriona fue un ciclón en el primer tiempo, todo lo contrario que los americanos, y por dentro hicieron estragos con Guerschon Yabusele (22 puntos), Isaia Cordinier (20) y Mathias Lessort.

Al descanso, Francia había ido a la línea de tiro libre 25 veces, y se fue al vestuario con una renta de 16 puntos (45-29). Shai Gilgeous-Alexander (27 puntos) casi se tomó la batalla por su cuenta en las filas canadienses, aunque el combinado del técnico español Jordi Fernández ganó intensidad en el tercer cuarto.

Sin embargo, la anfitriona se rehizo y mantuvo el colchón pese a ver acercarse a su rival, con un 61-55 en el inicio del último cuarto. Victor Wembanyama terminó siendo decisivo al igual que Evan Fournier, quien asumió los últimos y decisivos ataques para una Francia que aspira a su segunda final olímpica seguida.

Para ello, la selección anfitriona tendrá que batir a la campeona del mundo. Alemania fue la primera en sellar su pase a la penúltima ronda con un 76-63 sobre Grecia, a pesar de que los helenos comenzaron de forma espectacular con un parcial 11-21, liderados por su gran estrella, el interior Giannis Antetokoumpo.

Los germanos consiguieron igualar en el segundo tiempo gracias a un parcial de 25-15, donde sobresalieron los hermanos Wagner con cuatro puntos para Moritz y cinco para Franz, que les permitieron llegar al intermedio con igualdad en el marcador.

Tras el descanso, los griegos lograron una buena salida de vestuarios con un 6-11 de salida, con 5 puntos de Antetokoumpo. Por el lado alemán, respondió Franz Wagner con otros cinco puntos consecutivos que volvieron a poner la igualdad (47-47, minuto 26). La equidad se mantuvo hasta el final del cuarto, aunque los alemanes lograron marcharse con siete puntos de ventaja (59-52) tras un triple final de Moritz Wagner.

Los de Gordon Herbert supieron mantener su ventaja a pesar de las intentonas helenas de recortar distancias, pero la ventaja no paró de crecer hasta el final, donde el marcador reflejó el definitivo 72-59 tras un triple final del base Dennis Schroder, que anotó 13 puntos y 8 asistencias. El máximo anotador fue Franz Wagner con 18 puntos, mientras que Antetokoumpo hizo 22 para los de Spanoulis.

