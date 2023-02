(Crónica) La Real deja escapar la victoria en Vigo y el Betis se hace fuerte en Valladolid

El Mallorca prolonga la agon铆a del Villarreal con un contundente triunfo (4-2)

La Real Sociedad ha dejado escapar este s谩bado la victoria despu茅s de empatar (1-1) contra el RC Celta con un gol en propia puerta de Le Normand en el 煤ltimo minuto para un conjunto vigu茅s que tuvo que jugar al final con uno menos por la expulsi贸n de Tapia, mientras que el Real Betis solvent贸 (2-1) con 茅xito la visita del Real Valladolid y el Mallorca prolong贸 (4-2) la agon铆a del Villarreal, en la jornada 22 de LaLiga Santander.

El conjunto que dirige Imanol Alguacil no supo aprovechar la renta obtenida en la primera mitad con el gol de Oyarzabal a los cinco minutos para imponerse a un cuadro celeste que supo crecerse en la adversidad. Aunque el '10' de los 'txuri-urdines' adelant贸 a los suyos tras finalizar a la perfecci贸n una contra de manual iniciada por el japon茅s Kubo, el 铆mpetu celtista fue una constante durante todo el choque.

Con Carles P茅rez y Javi Gal谩n como hombres m谩s incisivos el conjunto dirigido por Carlos Carvalhal hizo m茅ritos para, al menos, igualar el choque. Sin embargo, la expulsi贸n de Tapia en el 75', cuando apenas llevaba cinco minutos sobre el terreno de juego, pareci贸 decantar un encuentro que estaba destinado al triunfo local. Incluso la Real pudo matar el partido antes con Zubimendi y Oyarzabal, y despu茅s con Kubo, pero el buen hacer de Villar y la falta de acierto dejaron todo abierto hasta el final.

As铆, el conjunto vigu茅s aprovech贸 los 煤ltimos minutos del encuentro para volcar todo su juego en campo rival y aunque lleg贸 a rozar el gol en dos ocasiones, a la tercera fue la vencida. Iago Aspas encontr贸 el premio en el 煤ltimo suspiro con un disparo que Le Normand se meti贸 en su propia porter铆a en su intento de despeje. Un punto que mantiene a los donostiarras en la tercera posici贸n cuando eso s铆 parec铆an rozar la segunda y que aleja a los vigueses de la zona de descenso.

Mientras, el Real Betis se impuso (2-1) al Valladolid con un triunfo de m茅rito que les confirma en su persecuci贸n al 'Top 4', en detrimento de un conjunto vallisoletano que no logra alejarse de los puestos de descenso tras tres partidos sin perder. El conjunto de Manuel Pellegrini sali贸 m谩s enchufado al terreno de juego con un f煤tbol m谩s vertical que no tard贸 en dar sus frutos.

Cumplido el minuto 4, Canales sirvi贸 un bal贸n en bandeja a Juanmi que sin mayor contemplaci贸n bati贸 a Masip. Aunque el conjunto verdiblanco sigui贸 llevando la iniciativa del choque, llegando incluso a estrellar un bal贸n en el palo, el conjunto pucelano logr贸 reponerse del golpe r谩pido.

A la media hora de juego Kike P茅rez arm贸 la contra tras un buen robo de bal贸n en el centro del campo que culmin贸 Larin, el hombre gol del mercado de invierno, con un disparo ajustado ante el que poco o nada pudo hacer Claudio Bravo. Sin embargo, cuando todo parec铆a encaminado a marcharse a vestuarios con empate, una ca铆da de Ayoze en el 谩rea acab贸 de sentenciar el choque. Mateu Lahoz se帽al贸 la pena m谩xima y Canales desde los once metros no fall贸.

Ya en la segunda parte, el 铆mpetu del Betis sigui贸 siendo un quebradero de cabeza para una defensa vallisoletana que se tuvo que encomendar a Masip para evitar la goleada. El portero catal谩n dio un recital bajo palos, ayudado tambi茅n por el poste, impidiendo que los locales se fueran en el marcador. Sin embargo, la mala suerte termin贸 de apoderarse de los blanquivioletas cuando en el 70' se tuvo que marchar lesionado por un golpe con Ayoze.

Al final, la entrada de 脕lvaro Aceves, que se estrenaba en partido oficial con 19 a帽os, pareci贸 dar alas a un conjunto visitante que lleg贸 a ver de cerca el empate en los minutos finales. Monchu tuvo la m谩s clara, pero otra buena intervenci贸n de Bravo acab贸 dejando los tres puntos en el Benito Villamar铆n.

El mallorca agrieta el 'submarino'

Por 煤ltimo, el Mallorca se hizo fuerte en Son Moix para imponerse (4-2) al Villarreal tras un fren茅tico partido que decant贸 la expulsi贸n de Manu Trigueros al filo del descanso. Un importante triunfo que permite a los de Javier Aguirre igualar a puntos a los amarillos, que siguen sin levantar cabeza con su cuarta derrota consecutiva.

Tras un inicio de partido fren茅tico, con ocasiones para ambos conjuntos, los locales consiguieron declinar la balanza a su favor cumplido el 20'. El cuadro bermell贸n se aprovech贸 de una mala entrega de Pepe Reina hacia Albiol para montar un contragolpe que Muriqi sirvi贸 en bandeja a Kadewere. Golpe duro para los visitantes que vieron adem谩s como en la siguiente jugada Manu Trigueros era expulsado por una dura entrada sobre Dani Rodr铆guez.

Pese a ello, el conjunto de Quique Seti茅n logr贸 reponerse al filo del descanso con el tanto del empate, tras aprovechar un error de Gio Gonz谩lez que dej贸 solo a Morales para batir en el mano a mano a Rajkovic. Poco le dur贸 la alegr铆a a los amarillos porque tan solo un minuto despu茅s Dani Rodr铆guez adelant贸 a los suyos con un tanto de cabeza que les mandaba a vestuarios por delante en el marcador.

Con todo por decidir, la segunda parte tampoco defraud贸. Ambos conjuntos volvieron a dejar una exhibici贸n ofensiva en el inicio con un intercambio de golpes que no dej贸 indiferente a nadie. As铆, el 'Submarino' no tard贸 ni cinco minutos en volver a empatar por medio de Chukwueze, que culmin贸 una contra tras otro error defensivo del Mallorca. Pero como sucedi贸 al principio la r茅plica no tard贸 en llegar en las botas de Dani Rodr铆guez.

El futbolista espa帽ol firm贸 su doblete tras rematar a la perfecci贸n un saque de esquina botado por Kang-in Lee. Buenos minutos de los locales que a partir del gol consiguieron hacerse con el dominio de bal贸n para empezar a someter a un Villarreal que vio como los de Javier Aguirre pon铆an tierra de por medio en el marcador. Muriqi, cumplida la hora de juego, rompi贸 su sequ铆a goleadora tras aprovechar una magn铆fica dejada de Ra铆llo, que enganch贸 con un potente zurdazo a la mism铆sima escuadra para firmar su noveno tanto esta temporada y subir el cuarto.

