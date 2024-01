La Real Sociedad no pudo salir este martes de su mal momento de resultados, aunque se pudo dar por satisfecha de salvar un punto al empatar 'in extremis' ante el Deportivo Alavés (1-1) en el Reale Arena y jugando con uno menos, una inferioridad, mayor, que también sufrió el Getafe en su derbi ante el Rayo Vallecano y que sí castigó el conjunto franjirrojo (0-2) para acabar con su sequía de victorias, en los partidos que abrieron la decimonovena jornada de LaLiga EA Sports 2023-2024.

Los dos primeros derbis con los que el fútbol volvía a la acción en España estuvieron marcados por las inferioridades que sufrieron tanto la Real Sociedad, con diez desde el tramo final de la primera parte, y el Getafe, que se quedó con nueve para casi toda la segunda mitad, pero con diferente resultado para ambos.

En el Reale Arena, la Real Sociedad no pudo salir de su dubitativo momento y alargó a cuatro, contando el del Inter de Milán de la Liga de Campeones, sus empates consecutivos, pese a que este fue el de mejor sabor seguramente porque el Alavés lo tenía en su mano. El equipo guipuzcoano se aleja de la cuarta plaza y el vitoriano, a cuatro del descenso.

Sin embargo, los 'babazorros', quizá menos ambiciosos de lo que les pedía su superioridad numérica por una inocente acción de Alex Remiro, volvieron a quedarse con la miel en los labios como en la despedida del 2023, cuando un tanto de Lucas Vázquez más allá del 90, también con uno más en el campo, les privó de un punto más valioso seguramente que este.

La Real llevaba tres empates seguidos y todos ellos sin ver puerta, buena muestra de que no está fino. Y aunque quiso salir dominador, no dio con la tecla para hacer daño a la zaga visitante en unos primeros 45 minutos donde dos acciones defensivas de nivel, de Zubeldia y de Tenaglia, evitaron las mejores ocasiones de Guridi y Oyarzabal, respectivamente.

El partido lo parecía tener controlado el equipo de Imanol Alguacil cuando Remiro, que estaba en un gran momento, no midió bien en su salida y el bote de un golpeo de Sivera y metió la mano fuera del área una vez que estaba ya superado y con Rebbach dispuesto a aprovecharlo. El técnico guipuzcoano quitó a su '9', André Silva, para meter a Unai Marrero, pero pese a la inferioridad tuvo más ambición.

La Real lo intentó con la energía de Take Kubo, pero sus ocasiones fueron con cuentagotas, con Rafa Marí sacando bajo palos un remate de Oyarzabal tras una mala salida de Sivera. El Alavés, pese a la entrada de Kike García, no pudo inquietar a Marrero, pero finalmente se puso por delante tras anotar Rioja un penalti de Merino sobre Guevera.

Alguacil metió al corpulento Sadiq para intentar salvar todo lo posible y el nigeriano terminó siendo un quebradero de cabeza para la zaga 'babazorra', que no pudo evitar que una serie de rechaces en una jugada iniciada por el atacante acabase en el 97 con el 1-1 de Zubimendi, aunque antes, Kubo lo había merecido con un potente disparo al travesaño.

Camello ajusticia a un getafe con 9

Por otro lado, el primer encuentro del año estuvo marcado por las expulsiones sufridas por el Getafe, dos de jugadores en el terreno de juego y que terminaron por declinar la balanza a favor de un equipo vallecano más tranquilo y que puso fin a su racha de ocho partidos ligueros sin ganar, los últimos cuatro sin marcar.

En un derbi disputado en el 'exilio' del Cívitas Metropolitano por la clausura del Coliseo, el conjunto 'azulón', que había arañado un épico empate ante el Atlético de Madrid precisamente en ese escenario para despedir el 2023, trató de dominar e imponer su estilo, pero le costó crear ocasiones, con su goleador Borja Mayoral bien controlado.

Latasa tuvo la mejor para los locales en un gran envío que 'cazó' en el área, pero que se le fue fuera por poco, mientras que, dentro de la igualdad, Isi Palazón puso a prueba el gran momento de David Soria con un gran disparo desde fuera del área, cuyo rechace ejecutado por Camello tampoco acertó a superar al portero 'azulón'.

El choque se disponía a irse al descanso con igualdad en el marcador cuando todo cambió en dos jugadas decisivas. Latasa golpeó en la cara en un salto a Óscar Valentín y vio la segunda amarilla, y poco después, el Rayo diseñó una gran jugada colectiva que remachó a la red Camello tras otra parada de mérito de Soria a disparo cruzado de Balliu.

El paso por los vestuarios dio tiempo a José Bordalás para tratar de reorganizar a los suyos, pero los de Francisco ampliaron la cuenta al poco de la reanudación con otro tanto del canterano del Atlético, que aún no había visto puerta esta campaña y que no perdonó una falta de entendimiento de la zaga rival. A este golpe le siguió la roja a Mason Greenwood por dirigirse a Figueroa Vázquez en protesta por la no señalización de lo que consideraba el inglés que era falta.

Con dos menos, el Getafe lo continuó intentando a costa de dejar muchos espacios a un rival que no los aprovechó del todo bien para finiquitar un partido que aún tuvo una expulsión más, la de Damián Suárez cuando acababa de ser sustituido, severo castigo para un Getafe que vio cortada su racha y que aún pudo saborear una alegría, la de la vuelta del delantero turco Enes Unal después de más de siete meses.