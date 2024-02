El CA Osasuna asaltó (0-1) este sábado el Reale Arena en la jornada 24 de LaLiga EA Sports para recuperar el pulso a la competición doméstica, mientras que el Deportivo Alavés empató (1-1) a un Villarreal que sigue por debajo de los vascos en la tabla.

Jagoba Arrasate pidió a su equipo volver a su realidad, la de cada fin de semana, la de comer de menú y no de carta, después de sus aventuras en Supercopa y Copa del Rey. Un cabezazo de Ante Budimir nada más empezar el segundo tiempo dio la primera victoria a domicilio en más de cuatro meses a Osasuna.

El equipo 'rojillo' se puso las pilas en una plaza exigente, de menú liguero pero de los de estrella Michelín, para sumar 29 puntos y alejar cualquier fantasma de momento de los de abajo. Mientras, la Real perdió la sexta plaza que le arrebató el viernes el Real Betis. El equipo 'txuri-urdin' no aprovechó sus ocasiones.

Mikel Merino, Zakharyan, André Silva y un penalti reclamaron los locales, pero nada. Budimir fue quien no falló y después lo volvió a intentar la Real con Kubo pero crecieron incluso los de Arrasate para ir sufriendo menos y permitirse hasta un postre tranquilo en Anoeta. Una vuelta al oficio pero con denominación de origen.

Mientras, el Villarreal, que no logra ganar pero sigue alejando la zona roja, no pudo con el Deportivo Alavés en un intercambio de cabezazos, Samu y Cuenca, ambos en el primer tiempo, que dejó el 1-1 en Vitoria. El conjunto local no se dejó maniatar por el dominio amarillo en incluso fue el primero en golpear, pero fue un continuo ida y vuelta donde el 'Submarino' también acertó.

Tras el vértigo llegó algo de calma en el segundo tiempo, pero Álex Sola volvió a cargar para el Alavés. Los porteros salieron a relucir y el Villarreal logró imponer el ritmo con el control de balón que buscó desde el inicio. Sorloth tuvo la última visitante y Guridi la local, en el reparto de Mendizorrotza: 27 y 25 puntos.