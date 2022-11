(Crónica) Osasuna se asoma a Europa y el Valladolid hunde al Elche

Getafe y Cádiz se reparten un partido descafeinado

MADRID, 5 Nov. 2022 (Europa Press) -

El Osasuna venció este sábado (1-2) al Celta de Vigo gracias a un doblete del Chimy Ávila y dormirá en puestos de Liga Europa, mientras que el Valladolid ganó (2-1) al Elche, que todavía no conoce la victoria, y el Getafe no pudo pasar del empate a cero ante el Cádiz, en partidos de la jornada 13 de LaLiga Santander.

Los de Jagoba Arrasate dieron un golpe de autoridad en liga al llevarse los tres puntos de su visita a Balaídos, en un partido sufrido que decantó el Chimy Ávila a favor de los rojillos. Los navarros, que suman cuatro partidos sin conocer la derrota, amargaron el debut de Carlos Carvalhal en el banquillo celeste tras la destitución del 'Chacho' Coudet el pasado miércoles.

El golazo de Iago Aspas, con un chut que llegó a golpear en el larguero, no sirvió para frenar a un gran Chimy Ávila que, primero con un potentísimo disparo y después con un gran testarazo, puso en bandeja la victoria para que los de Arrasate, con algo de apuros en la segunda mitad --el VAR anuló un penalti de David García--, se llevaran los tres puntos de vuelta a Navarra y dejaran a los gallegos pegados al descenso.

Por su parte, el Real Valladolid venció al Elche en el José Zorilla y encadena tres victorias seguidas en casa, mientras que el cuadro de Jorge Almirón, que todavía no conoce la victoria en esta liga, se hunde más en la tabla. El colista no solo perdió sino que fue claramente superado, con el meta Edgar Badía siendo el mejor de los ilicitanos por evitar la goleada en contra.

El tanto de Josan para los visitantes a falta de media hora no fue suficiente para levantar la losa de los dos goles iniciales del conjunto pucelano. Javi Sánchez en primera instancia tras aprovechar un balón al segundo palo y después Roque Mesa, fruto de un error de los ilicitanos en el centro del campo, dieron el triunfo a los de Pacheta, que ya empiezan a mirar a la parte noble de la tabla.

Mientras, Getafe y Cádiz no pasaron del empate en el Coliseum Alfonso Pérez, en un partido descafeinado que no les a ninguno. Los de Sergio González, que venían de ganar (3-2) al Atlético de Madrid, seguirán en descenso una jornada más, mientras que los de Quique Sánchez Flores, no hicieron bueno el triunfo (0-1) en Elche del pasado lunes y todavía miran de reojo la parte baja de la tabla.

De hecho, hubo que esperar hasta el último cuarto del partido para que el choque empezara a cobrar vida en las áreas. Rubén Sobrino agitó el avispero con un disparo a bocajarro que salvó David Soria tras una buena intervención para, poco después, sacar una mano salvadora a un disparo muy potente de Lucas Pérez.

El meta madrileño volvió a ser el mejor de un partido que finalizó con las expulsiones de Gastón Álvarez, Portu y Luis Hernández. Enes Ünal, con el tiempo ya cumplido, estrelló un balón en el poste con el que murió un partido insulso de ambos equipos.

