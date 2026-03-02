Cronología de los ataques de EEUU e Israel contra Irán

WASHINGTON (AP) — El presidente estadounidense Donald Trump dijo a los reporteros en la Casa Blanca el viernes por la tarde que no estaba satisfecho con la manera en que avanzaban las conversaciones nucleares con Irán

Tres horas después, dio la orden de lanzar la operación que eliminaría a muchos de los principales líderes del país, incluido el líder supremo, el ayatolá Ali Jamenei, y varios mandos militares

Así se desarrolló la operación:

27 de febrero

12:25 p.m. EST (hora de la costa este de EEUU): Trump sale de la Casa Blanca rumbo a Texas y les comenta a los reporteros sobre las negociaciones indirectas con Irán: “No estoy contento con cómo van”

“No, todavía no”, responde Trump cuando le preguntan si había tomado una decisión final sobre qué hacer a continuación

3:38 p.m. EST: Mientras vuela a bordo del avión presidencial Air Force One para asistir a actos en Texas, Trump da la orden de lanzar la operación, denominada “Furia Épica”

“El presidente ordenó, y cito, ‘Operación Furia Épica aprobada ... Buena suerte’”, declaró a los reporteros el general Dan Caine, presidente del Estado Mayor Conjunto, en una sesión informativa el lunes

Esa orden, explicó Caine, puso en marcha cada elemento de las fuerzas conjuntas de Estados Unidos para sus preparativos finales, con baterías de defensa aérea alistándose y pilotos y tripulaciones ensayando por última vez sus paquetes de ataque. Mientras tanto, las tripulaciones aéreas comenzaron a cargar sus armas finales y los dos grupos de ataque de portaaviones de Estados Unidos empezaron a desplazarse hacia sus puntos de lanzamiento, indicó Caine

Rumbo a Texas, Trump publica varias veces en Truth Social, incluida —nueve minutos después de dar la orden de ataque— una directiva para que el gobierno de Estados Unidos deje de usar la tecnología de inteligencia artificial de Anthropic tras una disputa inusualmente pública entre la empresa y el Pentágono sobre salvaguardas de la IA

4:03 p.m. EST: Tras aterrizar en Texas, Trump habla con reporteros en el Puerto de Corpus Christi y responde preguntas sobre las negociaciones. De nuevo, afirma que “no está contento”, pero no dio a entender que se hubiera aprobado una operación. No respondió a una pregunta sobre cuán cerca estaba de tomar una decisión sobre ataques

“Preferiría no decírtelo”, dice Trump. “Habrías tenido la mayor primicia de la historia, ¿verdad? Sí”

28 de febrero

1:15 a.m. EST: La operación propiamente dicha comienza, según la cronología que Caine detalló el lunes

“En todos los dominios —tierra, aire, mar, ciber—”, las fuerzas de Estados Unidos “produjeron efectos sincronizados y escalonados diseñados para interrumpir, degradar, negar y destruir la capacidad de Irán de llevar a cabo y sostener operaciones de combate del lado de Estados Unidos”, sostuvo Caine

En la sesión informativa en el Pentágono, Caine señaló que la operación “incluyó a miles de militares de todas las ramas, cientos de cazas avanzados de cuarta y quinta generación, decenas de aviones cisterna de reabastecimiento, el grupo de ataque de los portaaviones Lincoln y Ford y sus alas aéreas embarcadas”

Indicó que los suministros de municiones y combustible siguieron fluyendo y contaron con el apoyo de una vasta red que incluía inteligencia y vigilancia. También apuntó que aún siguen llegando más fuerzas a la región

La operación se produce tras meses de trabajo de la CIA para rastrear los movimientos de la cúpula del liderazgo iraní, incluido Jamenei. La inteligencia se compartió con Israel, y el momento de los ataques del sábado se ajustó como resultado, según una persona familiarizada con la operación que, al igual que otras, no estaba autorizada a hacer comentarios públicos y habló bajo condición de anonimato

En Teherán se escuchan explosiones, e Israel declara estado de emergencia

Una andanada de tres ataques en tres lugares impactó en un solo minuto, matando a Jamenei y a unas 40 figuras de alto rango, incluido el jefe de la Guardia Revolucionaria —el brazo paramilitar iraní— y el ministro de Defensa, dijo un funcionario militar israelí

4:37 p.m. EST: En su red social Truth Social, Trump anuncia la muerte de Jamenei y afirma que el líder supremo fue “incapaz de evitar nuestra Inteligencia y Sistemas de Rastreo Altamente Sofisticados”

1 de marzo

12:21 p.m. EST: En Truth Social, Trump dice que las fuerzas de Estados Unidos han “destruido y hundido 9 buques navales iraníes”, que irían “por el resto” y que “en gran medida destruyeron su cuartel general naval”

4:06 p.m. EST: En un mensaje en video, el presidente republicano informa que el ejército de Estados Unidos y sus socios atacaron cientos de objetivos en Irán, incluidas instalaciones de la Guardia Revolucionaria y sistemas de defensa aérea iraníes, “todo en cuestión de literalmente minutos”

Trump afirma que esperaba que los ataques continuaran hasta que “se logren todos nuestros objetivos”. No detalla cuáles son esos objetivos

También el domingo, funcionarios del gobierno de Trump dicen a asesores del Congreso en sesiones informativas privadas que la inteligencia estadounidense no sugería que Irán se estuviera preparando para lanzar un ataque preventivo contra Estados Unidos, según tres personas familiarizadas con las sesiones

En cambio, los funcionarios del gobierno reconocieron que existía una amenaza más general en la región por parte de los misiles de Irán y sus fuerzas aliadas, dijeron dos de las personas

Un alto funcionario de la Casa Blanca también dice el domingo que el “nuevo liderazgo potencial” de Irán ha sugerido que está abierto a conversaciones con Estados Unidos

En una entrevista el domingo con The New York Times, Trump dice que el asalto podría durar “cuatro a cinco semanas”

2 de marzo

8 a.m. EST: El secretario de Defensa, Pete Hegseth, dice en una sesión informativa en el Pentágono que Estados Unidos no está involucrado en un esfuerzo de construcción nacional en Irán y que los ataques en curso no serán el preludio de un conflicto largo y sostenido

“Esto no es Irak. Esto no es interminable”, afirmó. “Esto no es una supuesta guerra de cambio de régimen, pero el régimen sí cambió, y el mundo está mejor por ello”

En los mercados, el precio del petróleo se dispara, ya que las interrupciones de petroleros cerca del estrecho de Ormuz avivan temores sobre una escasez de suministro desde el Golfo Pérsico. El petróleo de Estados Unidos subió el lunes a alrededor de 71,97 dólares por barril. MarineTraffic.com reporta que el tránsito por el estrecho ha caído un 70% desde el sábado

Los mercados globales también se vieron sacudidos por los ataques, con los futuros de Estados Unidos a la baja, siguiendo a los mercados de Europa y Asia. Los futuros del S&P 500 y del Promedio Industrial Dow Jones cayeron cada uno alrededor de 1%

