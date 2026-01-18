Cronología de los desacuerdos entre EEUU y Europa

La disputa entre Estados Unidos y Europa sobre el futuro de Groenlandia no es la primera vez que los aliados han estado en desacuerdo.

Desde la Segunda Guerra Mundial, han surgido profundas desavenencias de vez en cuando, provocando crisis diplomáticas transatlánticas.

Aquí un vistazo a algunas de ellas.

Crisis de Suez

Cuando Francia, el Reino Unido e Israel invadieron Egipto en 1956, con el objetivo de derrocar al presidente egipcio Gamal Abdel Nasser y retomar el control del Canal de Suez, Estados Unidos empleó una fuerte presión diplomática y económica para detenerlo.

La intervención de Estados Unidos tensó severamente las relaciones de Washington con Londres y París, que eran aliados clave durante la Guerra Fría, y fue un hito en la menguante influencia de Europa en la posguerra.

Guerra de Vietnam

Aunque los países europeos, excepto Francia, brindaron apoyo diplomático a Estados Unidos, se negaron a proporcionar tropas.

Las protestas callejeras en Europa contra la guerra tuvieron un costo político significativo para los gobiernos del continente, que tuvieron que reconciliar su apoyo a Estados Unidos con una erosión de su popularidad interna, y fueron una carga para las relaciones transatlánticas.

Crisis de los euromisiles

El despliegue por parte de Rusia de sus nuevos misiles SS-20, que podían alcanzar rápidamente objetivos en Europa Occidental, obligó a la OTAN a instalar misiles balísticos Pershing con ojivas nucleares y misiles de crucero en Europa para mantener el equilibrio de la amenaza de armas nucleares.

La medida provocó un alboroto en el continente, donde se profundizaron los temores de una nueva carrera armamentista. Enormes manifestaciones pacifistas antinucleares, con manifestantes que a menudo dirigían su ira hacia Washington, llenaron las calles de las capitales europeas en la década de 1980.

Invasión de Irak

La invasión de Irak por parte de Estados Unidos en 2003 provocó una gran crisis en las relaciones con Europa, especialmente con Francia y Alemania, que se negaron a apoyar el ataque al gobierno del presidente Saddam Hussein.

Funcionarios de Washington reprendieron a París y Berlín. El secretario de Defensa Donald Rumsfeld se refirió a ellos como "la Vieja Europa" y elogió a los países de Europa del Este como "la Nueva Europa".

Detenciones clandestinas

Como parte de su "guerra contra el terrorismo", Estados Unidos capturó y a veces secuestró a sospechosos, y luego los transfirió a ubicaciones en países donde fueron interrogados y a menudo torturados de manera clandestina.

Aunque algunos gobiernos europeos fueron cómplices del programa, una protesta pública obligó a los líderes políticos a denunciar la práctica.

Guerra en Ucrania

Cuando el presidente Donald Trump regresó a la Casa Blanca en enero de 2025, trastocó tres años de política estadounidense hacia la invasión de Ucrania por parte de Rusia.

Trump alabó al presidente ruso Vladímir Putin, fue frío hacia el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy, y luego redujo significativamente la ayuda militar de Estados Unidos para Kiev.

Líderes europeos alarmados, que ven su propia seguridad en juego en Ucrania, han presionado a Trump para que esté del lado de Kiev.

Estrategia de seguridad nacional

La administración Trump estableció una nueva estrategia de seguridad nacional el pasado diciembre que retrataba a los aliados europeos como débiles.

Fue mordaz con sus políticas de migración y libertad de expresión, sugirió que enfrentan la "perspectiva de un exterminio civilizacional" y puso en duda su fiabilidad a largo plazo como socios estadounidenses.

Aranceles comerciales

Con las relaciones entre Estados Unidos y Europa deteriorándose, Trump amenazó al continente el pasado julio con fuertes aranceles comerciales en lo que se consideró un movimiento profundamente hostil.

Trump anunció inicialmente aranceles del 30% sobre la Unión Europea, que es el mayor socio comercial de Estados Unidos. Ambas partes acordaron posteriormente un marco comercial que establece un arancel del 15% sobre la mayoría de los bienes.

