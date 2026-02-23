CRONOLOGÍA: Momentos clave en la captura de "El Mencho", el capo del narcotráfico mexicano

CIUDAD DE MÉXICO, 23 feb (Reuters) -

El líder del narcotráfico más buscado de México, Nemesio Oseguera, alias "El Mencho", fue capturado y asesinado en una dramática redada militar el domingo, lo que desencadenó una violenta represalia en buena parte del país.

Oseguera era el líder y el cerebro del poderoso Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), uno de los principales suministradores de la droga fentanilo a Estados Unidos, que ha causado centenares de miles de muertos en el país norteamericano.

A continuación se presenta una cronología de los acontecimientos, según lo detallado por las autoridades mexicanas el lunes:

20 DE FEBRERO: SIGUIENDO LA PISTA DE "EL MENCHO"

Tras localizar a un socio de confianza de una de las parejas sentimentales de Oseguera, cuyo nombre no se ha revelado, las autoridades rastrearon a la mujer hasta unas instalaciones en la localidad de Tapalpa, en el estado Jalisco, donde se alojaba Oseguera. Las autoridades no han proporcionado más detalles sobre el lugar.

21 DE FEBRERO: PREPARACIÓN DE LA REDADA

La mujer abandonó las instalaciones mientras Oseguera permanecía en el lugar, protegido por sus guardaespaldas, según los servicios de inteligencia mexicanos.

El ejército mexicano, respaldado por la Guardia Nacional (policía militar), fuerzas especiales, aviones militares y seis helicópteros, fue enviado a la zona en una operación de alto secreto. Un nuevo grupo de trabajo liderado por el Ejército estadounidense y especializado en la recopilación de información sobre los cárteles de la droga participó en la redada, dijo a Reuters un funcionario de Defensa de Estados Unidos.

22 DE FEBRERO: LA OPERACIÓN

Preparadas para un asedio, las tropas terrestres mexicanas rodearon la zona antes del amanecer. Los pistoleros del cártel abrieron fuego, pero las fuerzas especiales repelieron el ataque, dejando ocho presuntos miembros del cártel muertos.

Oseguera y su círculo más cercano huyeron a un complejo de cabañas en una zona boscosa cercana. Las fuerzas especiales los persiguieron por la espesura, donde hubo un segundo tiroteo.

Tras tomar el control de la situación, las fuerzas de seguridad mexicanas encontraron a Oseguera y a dos guardaespaldas heridos. Se llamó a un helicóptero para trasladarlos a un centro médico cercano, pero Oseguera murió durante el vuelo.

Para entonces, la operación había desencadenado una violenta represalia generalizada por parte de los miembros del cártel, y el helicóptero no pudo aterrizar en Guadalajara, la capital del estado de Jalisco. Por precaución, fue desviado al aeropuerto de Morelia, en el cercano estado de Michoacán, y el cuerpo de Oseguera fue trasladado a un avión militar con destino a la Ciudad de México.

22 DE FEBRERO: LAS CONSECUENCIAS

La violencia se extendió rápidamente.

El Ministerio de Defensa identificó a Hugo H., alias "El Tuli", presuntamente la mano derecha de Oseguera y su principal operador financiero, como el cerebro de una serie de bloqueos de carreteras, incendios provocados y ataques a instalaciones gubernamentales en todo Jalisco.

Según las autoridades, "El Tuli" ofrecía una recompensa de 20.000 pesos (1.100 dólares) por el asesinato de cualquier miembro del Ejército.

Las fuerzas de seguridad lo localizaron en El Grullo, una pequeña localidad situada a unos 180 kilómetros al suroeste de Guadalajara. Intentó huir en automóvil y atacó a la unidad que intentaba detenerlo. Murió en el enfrentamiento.

Varias aerolíneas cancelaron sus vuelos a Puerto Vallarta, una ciudad turística del Pacífico en Jalisco, donde los turistas atónitos filmaron columnas de humo elevándose hacia el cielo.

En algunas localidades, se instó a los visitantes y residentes a permanecer en sus casas y a los camioneros a tomar rutas más seguras o regresar a las terminales. En Jalisco y otros estados, las escuelas y universidades cancelaron las clases.

Unos 30 presuntos miembros de bandas, 25 soldados de la Guardia Nacional y un transeúnte murieron en la ola de violencia que siguió a la redada, informaron las autoridades el lunes. Al menos 70 personas fueron detenidas en siete estados, añadieron, mientras que el domingo hubo 252 bloqueos de carretera relacionados con los cárteles en 20 de los 32 estados mexicanos.

23 DE FEBRERO: LA SITUACIÓN SE ESTABILIZA

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, dijo en una rueda de prensa que el lunes por la mañana ya no había bloqueos de carreteras y que se esperaba que la situación se normalizara y que los vuelos se reanudaran el lunes o el martes.

El secretario de Seguridad, Omar García, dijo que los posibles candidatos para sustituir a Oseguera como líder del cártel estaban bajo estrecha vigilancia de las autoridades, y que el Estado estaba atento a otras posibles represalias por parte de ese cártel o de otros que buscaran ganar territorio.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo en una publicación en las redes sociales que México "¡debe intensificar sus esfuerzos contra los cárteles y las drogas!". Estados Unidos es el principal socio comercial de México, y el pacto de libre comercio de América del Norte se revisará este año.

(1 dólar = 17.2571 pesos mexicanos)

(Reportaje de Natalia Siniawski, Raúl Cortés y Aida Peláez-Fernández; edición de Sarah Morland y Rosalba O'Brien. Edición en español de Raúl Cortés)