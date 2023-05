CROOZ: Arranca oficialmente el juego NFT PROJECT XENO con colaboraciones de famosos como Floyd Mayweather Jr.

Tokio--(business wire)--may. 15, 2023--

CROOZ, Inc. (empresa que cotiza en el mercado est√°ndar de la Bolsa de Tokio: 2138; sede central: Shibuya-ku, Tokio; presidente y director ejecutivo: Koji Obuchi; en adelante, ¬ęCROOZ¬Ľ) anuncia que ha lanzado oficialmente PROJECT XENO, un juego NFT desarrollado por la empresa.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20230515005020/es/

XENO_TOP (Graphic: Business Wire)

Acerca de project xeno

PROJECT XENO es un juego de blockchain operado por EPOCH FACTORY y desarrollado por CROOZ, una empresa japonesa que cotiza en bolsa. El juego NFT de batallas tácticas en toda regla combina GameFi, e-Sports y diversión. PROJECT XENO está disponible en todo el mundo y se puede jugar en teléfonos inteligentes y PC.

PROJECT XENO presenta las siguientes características.

Característica (1) Colaboración con famosos como Floyd Mayweather Jr.

El juego eligi√≥ a algunos embajadores para llegar a usuarios de todo el mundo: el popular YouTuber Hikaru como embajador en Jap√≥n, junto con el campe√≥n mundial de boxeo en ocho divisiones Manny Pacquiao y Fumiya, ¬ęel japon√©s m√°s famoso de Filipinas¬Ľ, como embajadores en el sudeste asi√°tico. Adem√°s, tambi√©n hay disponibles NFT en colaboraci√≥n con el excampe√≥n mundial de boxeo en cinco divisiones Floyd Mayweather Jr. y otros.

Característica (2) Desarrollado por una empresa japonesa que cotiza en bolsa

PROJECT XENO ha sido desarrollado por una empresa que cotiza en bolsa, que ha lanzado muchos juegos exitosos para teléfonos inteligentes en el mercado japonés y es capaz de ofrecer juegos de alta calidad y operaciones estables.

Caracter√≠stica (3) especificaciones ¬ęWeb 2.5¬Ľ que tambi√©n permiten jugar a usuarios sin NFT

PROJECT XENO es un juego de acceso gratuito, lo que significa que los usuarios que no posean NFT tambi√©n pueden utilizarlo. Adem√°s, el juego admite compras dentro del juego, lo que significa que los usuarios pueden jugar exactamente igual que los poseedores de NFT. La √ļnica diferencia con los poseedores de NFT es la presencia o ausencia de la funci√≥n ¬ęGanar¬Ľ. No existen discrepancias en la fuerza de los personajes, etc., lo que permite jugar a PROJECT XENO como a cualquier otro juego social. Si los juegos sociales son Web 2.0 y los juegos GameFi son Web 3.0, entonces PROJECT XENO puede considerarse un juego Web 2.5.

Acerca de los tókenes GXE

GXE es un token distribuido en PROJECT XENO. GXE cotiza en MEXC Global, LBank, BKEX, Bittrex Global y Gate.io. El 16 de mayo de 2023 (hora de Japón), también empezó a cotizar en BITPoint, una bolsa de criptoactivos del Grupo SBI con sede en Tokio (Japón). BITPoint ha sido aprobado como operador de intercambio de activos criptográficos por la Agencia de Servicios Financieros de Japón.

La información más reciente sobre PROJECT XENO

Para obtener más información sobre PROJECT XENO, visite el sitio web. También encontrará información actualizada en Twitter.

Acerca de CROOZ, Inc.

Con la web de compras de moda ¬ęSHOPLIST.com by CROOZ¬Ľ como elemento central, CROOZ, Inc. desarrolla una amplia gama de servicios de Internet en el √°mbito del entretenimiento, incluidas las compras y los juegos, siempre en l√≠nea con las nuevas tendencias. https://crooz.co.jp

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versi√≥n oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptaci√≥n y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la √ļnica versi√≥n del texto que tendr√° un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com:https://www.businesswire.com/news/home/20230515005020/es/

CONTACT: Punto de contacto para consultas sobre este comunicado:

Equipo de Relaciones P√ļblicas del Blockchain Lab de CROOZ

Renka Suzuki

+81-80-3586-8175

Correo electrónico:info@croozbl.co.jp

http://www.businesswire.com/news/home/20230515005020/es

