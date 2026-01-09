Cross country: Etiopía excluida

Lo denunció el sitio "LetsRun.com", que recoge declaraciones del secretario general de la federación etíope de esta disciplina deportiva, Amensisa Kebede.

La decisión pone fin a una de las más extensas rachas de colección de medallas en la historia de los Mundiales de cross-country, pues Etiopía se subió al podio en las 36 ediciones disputadas desde 1982 a nivel Sub-20 masculino y en 27 consecutivas a nivel femenino en esa categoría desde 1990.

La negativa a otorgarle la visa a 14 integrantes de la delegación le impide competir al equipo africano en Tallahassee porque el mínimo de representantes necesarios para hacerlo es de cuatro atletas.

Según "LetsRun.com", la federación etíope elevó un primer pedido el 12 de diciembre para el visado de 34 atletas, pero 23 de esas solicitudes fueron rechazadas.

En un segundo intento, el 30 de diciembre, acompañado por la documentación requerida, tuvo el mismo destino, a pesar de que, según Kebede, entre las cartas elevadas figuraban invitaciones oficiales de la Federación Internacional de Atletismo (World Athletics).

También acompañaron el pedido con comunicaciones del comité organizador de la cita y con una letra del Ministerio de Relaciones Exteriores de Etiopía, aunque nada de eso bastó para torcer la voluntad de las autoridades consulares estadounidenses. (ANSA).