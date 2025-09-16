CrowdFarming adquiere la francesa La Colmena Que Dice Sí! y crea la mayor red europea de venta de alimentos

MADRID, 16 Sep. 2025 (Europa Press) -

CrowdFarming ha adquirido la plataforma de origen francés La Colmena Que Dice Sí! para crear la mayor red europea de venta directa de alimentos, según ha informado la compañía en un comunicado. Ambas plataformas sumarán más de 10.000 agricultores en Europa, 1,5 millones de usuarios y su previsión es cerrar con 100 millones de euros en ventas el ejercicio actual. En lo que va de año, las dos firmas acumulan un envío de 10.500 toneladas de alimentos recogidos en dos millones de pedidos que se han repartido en hasta 19 países de la región. Esta unión representa "un paso adelante" en su misión de transformar el sistema alimentario, señaló el consejero delegado de La Colmena Que Dice Sí!. "Juntos, podremos llegar a más personas y apoyar a más agricultores, promoviendo una alimentación más ética y a la vez asequible para toda la sociedad", afirmó.

Por su parte, la cofundadora de CrowdFarming, Juliette Simonin, explicó que la red de colmenas "es un arma muy potente no solo a nivel comercial, sino a nivel didáctico para concienciar al consumidor de la realidad de lo que ocurre en los campos". La Colmena Que Dice Sí! es un marketplace que conecta directamente a consumidores con productores locales mediante comunidades organizadas en colmenas.

De su lado, CrowdFarming es una plataforma que ofrece todos los servicios de compraventa directa al consumidor para los agricultores. Cuentan con un equipo de más de 250 empleados y una red de seis centros logísticos repartidos entre España, Italia, Francia y Alemania.