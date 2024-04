Crucero detenido podrá zarpar de España tras dejar a pasajeros bolivianos con visas problemáticas

MADRID (AP) — Un crucero que había sido detenido en el puerto nororiental español de Barcelona podrá reanudar su viaje después de que un grupo de pasajeros bolivianos con problemas de visas desembarcaran el jueves, según las autoridades.

El gobierno español dijo en un comunicado que había alcanzado un acuerdo con MSC Cruises Company, según el cual 69 pasajeros bolivianos abandonaron el barco y fueron conducidos a una zona de tránsito en el puerto, pero no recibieron permiso para entrar en territorio español.

El barco se quedó bloqueado en Barcelona esta semana después de que no se permitiera desembarcar a los pasajeros bolivianos porque no tenían documentos válidos para entrar en la zona Schengen de libre circulación, un área de 29 países europeos en la que se puede viajar sin pasaporte, y de la que forma parte España.

Los pasajeros bolivianos tenían pasajes hasta Barcelona, mientras que el barco tenía previsto continuar su viaje a otros países.

La compañía de cruceros aceptó proporcionar otro barco que saldría de Livorno, Italia, para los pasajeros bolivianos más tarde el jueves, según el comunicado del gobierno. En un primer momento no estaba claro si ese barco permanecería en Barcelona hasta resolver la situación o si llevaría a los pasajeros a otro lugar.

Según el acuerdo, MSC Cruises también proporcionará comida y atención médica para los ciudadanos bolivianos afectados, y las autoridades migratorias trabajarán para resolver los problemas con las visas lo antes posible, añadió el comunicado.

El MSC Armonia, que según los reportes llevaba a más de 1.000 pasajeros a bordo, tenía previsto zarpar hacia Italia el jueves, señaló la compañía.

Solange Duarte, diplomática boliviana en Barcelona, dijo el miércoles a The Associated Press que había recibido reportes de que algunos de los bolivianos varados habían sido engañados para obtener visas falsas, pero que no tenía más información.

“Hemos pedido a las familias indicar quién o quienes les han tramitado este visado y no hemos conseguido respuestas”, señaló.

La policía nacional española investigaba una posible trama de visas falsas, señaló Duarte.

En un comunicado el miércoles, MSC Cruises dijo que “los pasajeros parecía que tuvieran documentación apropiada en su embarque en Brasil”, pero las autoridades españolas indicaron más tarde que las visas no eran válidas para acceder a la zona Schengen.