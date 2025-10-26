Crucero rescata a 19 migrantes a 20 millas de Cabrera y los traslada al puerto de Barcelona
Un crucero rescata a 19 migrantes a 20 millas de Cabrera y los traslada al puerto de Barcelona
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
PALMA, 26 Oct. 2025 (Europa Press) -
Un crucero ha rescatado este domingo a 19 migrantes, que han sido interceptados a bordo de una embarcación tipo patera a 20 millas de la isla de Cabrera, y los traslada al puerto de Barcelona.
Según ha informado la Delegación del Gobierno en Baleares, esta embarcación, con un total de 19 personas de origen magrebí a bordo, ha sido interceptada a las 16.14 horas, a 20 millas de Cabrera.
En el rescate de estas 19 personas migrantes ha intervenido el Crucero MSC 'Espléndida' que continua el trayecto con los migrantes al puerto de destino en Barcelona.
Otras noticias de Crisis de inmigrantes
Más leídas
- 1
Agenda de TV del domingo: el GP de México de Fórmula 1, Real Madrid - Barcelona y fútbol de Europa
- 2
Salta: un taxista dio positivo en un control de alcoholemia y encontraron a su mujer escondida en el baúl
- 3
Un micro cayó a un arroyo tras chocar con un auto en Misiones: murieron nueve personas
- 4
Los cambios económicos que el Gobierno ya decidió para el día después