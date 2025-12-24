Crudo baja levemente tras datos de EEUU, tensión geopolítica

Por Arathy Somasekhar

HOUSTON, 24 dic (Reuters) -

Los precios del crudo bajaron levemente el miércoles, mientras los inversores analizaban el crecimiento económico de Estados Unidos y el riesgo de interrupciones del suministro de Venezuela y Rusia, aunque los precios se encaminaban a su mayor caída anual desde 2020. * A las 1640 GMT, los futuros del Brent perdían 23 centavos, o un 0,4%, a US$62,15 el barril, y los del West Texas Intermediate en Estados Unidos (WTI) cedían 8 centavos, o un 0,2%, a US$58,29.

* Ambos contratos acumulan un alza cercana al 6% desde el 16 de diciembre, cuando se desplomaron a mínimos de casi cinco años.

* "Lo que hemos visto durante la semana pasada es una combinación de cuadratura de posiciones en mercados débiles, después de que la ruptura de la semana pasada no lograra ganar tracción, junto con el aumento de las tensiones geopolíticas, incluido el bloqueo de Estados Unidos a Venezuela y apoyado por los sólidos datos del PIB de anoche", dijo Tony Sycamore, analista de IG.

* Los datos publicados en Estados Unidos mostraron que la mayor economía del mundo creció a su ritmo más rápido en dos años en el tercer trimestre, impulsada por un fuerte gasto de los consumidores y un repunte de las exportaciones.

* Aun así, los precios del Brent y el WTI van camino de perder este año cerca de un 16% y un 18%, respectivamente, sus desplomes más pronunciados desde 2020, cuando la pandemia del COVID-19 diezmó la demanda de petróleo, ya que se espera que la oferta supere a la demanda en 2026.

* Por el lado de la oferta, las interrupciones de las exportaciones venezolanas han sido el factor más significativo que ha impulsado los precios petroleros, mientras que los continuos ataques de Rusia y Ucrania a la infraestructura energética del otro también han apoyado al mercado, dijo Haitong Futures en un informe.

* Más de una docena de buques cargados se encuentran en Venezuela a la espera de nuevas instrucciones de sus armadores después de que Estados Unidos incautara el superpetrolero Skipper a principios de este mes y atacara a dos buques adicionales durante el fin de semana.

* Además, se prevé que los envíos de petróleo desde Kazajistán a través del Consorcio del Oleoducto del Caspio disminuyan en un tercio en diciembre, alcanzando su nivel más bajo desde octubre de 2024, después de que un ataque con un dron ucraniano dañara las instalaciones de la principal terminal de exportación del CPC, informaron dos fuentes del mercado el miércoles. (Reporte de Arathy Somasekhar en Houston; Reporte adicional de Sam Li en Pekín y Siyi Liu en Singapur; editado en español por Carlos Serrano)