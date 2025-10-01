Crudo cae a mínimos de 16 semanas ante preocupación por economías de EEUU y Asia

Por Scott DiSavino

LONDRES, 1 oct (Reuters) -

Los precios del petróleo cayeron el miércoles por tercer día consecutivo, a mínimos de 16 semanas, debido a que la paralización parcial del Gobierno de Estados Unidos ahondó la preocupación por la economía mundial, justo cuando los operadores esperan una mayor oferta de petróleo de la OPEP+.

* Los futuros del crudo Brent caían 64 centavos, o un 1,0%, a US$65,39 el barril a las 1703 GMT, mientras que el crudo estadounidense West Texas Intermediate (WTI) bajaba 55 centavos, o un 0,9%, a US$61,82.

* De este modo, el Brent se encaminaba a su nivel más bajo desde el 5 de junio, mientras que el WTI iba camino de su cierre más bajo desde el 30 de mayo.

* El crecimiento de la producción de petróleo de Estados Unidos se estancará si los precios se mantienen cerca de US$60 por barril, ya que menos sitios de perforación son rentables a ese nivel, dijo el miércoles el CEO de Diamondback Energy.

* Los futuros de la gasolina estadounidense se encaminaban a su cierre más bajo desde septiembre de 2024.

* Los operadores esperan que la OPEP+ aumente la producción en noviembre aproximadamente lo mismo que la subida de 500.000 barriles diarios de septiembre, pese a que la demanda de Estados Unidos y Asia empiece a disminuir, dijo el analista de Rystad Janiv Shah.

* Los precios del petróleo también se vieron presionados por un aumento mayor de lo esperado en los inventarios de crudo de Estados Unidos la semana pasada.

* La Administración de Información de Energía de Estados Unidos (EIA) dijo que las empresas de energía agregaron 1,8 millones de barriles de crudo a los inventarios durante la semana terminada el 26 de septiembre, superando la acumulación de 1,0 millones de barriles prevista por los analistas en una encuesta de Reuters. (Reporte de Seher Dareen en Londres y Mohi Narayan en Nueva Delhi; editado en español por Carlos Serrano)