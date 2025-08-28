Crudo cae ante próximo fin de vacaciones estivales en EEUU; oleoducto Druzhba se reactiva

Por Alex Lawler

LONDRES, 28 ago (Reuters) - El petróleo caía el jueves tras subir en la sesión anterior, presionado por las expectativas de una menor demanda de combustible en Estados Unidos al final de la temporada de viajes del verano boreal y por la reanudación del suministro ruso a Hungría y Eslovaquia a través del oleoducto Druzhba.

* El crudo avanzó el miércoles, tras datos oficiales que mostraron que los inventarios de crudo estadounidenses cayeron en 2,4 millones de barriles en la semana finalizada el 22 de agosto, frente a las expectativas de los analistas en un sondeo de Reuters de una reducción de 1,9 millones, señal de una fuerte demanda.

* Sin embargo, los actores del mercado creen que el próximo fin de semana largo del Día del Trabajo en Estados Unidos (1 de septiembre) supone el fin no oficial de la temporada de viajes y el inicio de una menor demanda de gasolina en el país.

* A las 1033 GMT, los futuros del Brent cedían 28 centavos, o un 0,4%, a US$67,77 por barril, y los del West Texas Intermediate en Estados Unidos (WTI) bajaban 21 centavos, o un 0,3%, a US$63,94.

* "El festivo de este fin de semana en Estados Unidos marca el final de la temporada de viajes y la gasolina difícilmente ha sido la panacea esperada en términos de demanda", dijo John Evans, de la correduría PVM.

* "Cualquier razón a corto plazo para mostrarse favorable a los precios del petróleo está disminuyendo", añadió, citando la reanudación del oleoducto Druzhba.

* El suministro de crudo ruso a Hungría y Eslovaquia a través del oleoducto Druzhba se reanudó tras una interrupción causada por un ataque ucraniano en Rusia la semana pasada, dijeron el jueves la petrolera húngara MOLA y la ministra de Economía de Eslovaquia.

* Los operadores también están pendientes de cómo responde Nueva Delhi a las presiones de Washington para que deje de comprar petróleo ruso, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, duplicó el miércoles los aranceles a las importaciones procedentes de India hasta el 50%.

