Crudo cae con fuerza tras comentarios de Trump que alivian temores sobre Irán

Por Georgina McCartney

HOUSTON, 15 ene (Reuters) - Los precios del crudo ⁠caían más de 3 dólares ⁠el jueves, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que la muerte de manifestantes en las protestas en Irán ⁠están cesando, ‌atenuando las ​preocupaciones sobre una acción militar contra Teherán y las posibles interrupciones del suministro.

* ​A las 1713 GMT, los futuros del Brent perdían 3,11 dólares, o un ‌4,7%, a 63,41 dólares el barril, mientras ‌que los del West Texas Intermediate ​en Estados Unidos (WTI) restaban 3,04 dólares, o un 4,9%, a 58,98 dólares.

* Los futuros del Brent superaron los 66,5 dólares el miércoles, antes de ceder la mayor parte de las ganancias después de que las declaraciones de Trump redujeron las expectativas de un posible ataque de Estados Unidos a Irán.

* Trump dijo que le habían informado que los asesinatos por la represión ⁠iraní de las protestas estaban disminuyendo y que creía que no había un plan actual de ​ejecuciones a gran escala, adoptando una postura de espera tras haber amenazado anteriormente con intervenir.

* Los comentarios redujeron la prima de riesgo que se había acumulado en los últimos días, dijeron analistas.

* "Pasamos de una alta probabilidad de que Trump fuera a atacar Irán a una baja probabilidad, y esa es la mayor parte de la presión ⁠a la baja hoy sobre los precios", dijo Phil Flynn, analista de Price Futures ​Group.

* Washington está retirando parte del personal de sus bases militares de Oriente Medio, informó el miércoles un funcionario estadounidense, después de que un alto cargo iraní dijo que Teherán comunicó a ‍sus vecinos que atacaría las bases estadounidenses en caso de una agresión.

* La Administración de Información de Energía (EIA) informó el miércoles que los inventarios de crudo y gasolina en Estados Unidos aumentaron la semana pasada más de lo estimado por los analistas.

* Por otra parte, Venezuela ha ​comenzado a revertir los recortes de producción de petróleo realizados bajo un embargo de Estados Unidos, con la reanudación de las exportaciones de crudo, dijeron tres fuentes.

