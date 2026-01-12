Crudo cae mientras inversores evalúan suministro iraní y situación en Venezuela

Por Stephanie Kelly

LONDRES, 12 ene (Reuters) -

Los precios del crudo caían el lunes, después de que Irán afirmó que tiene el "control total" tras la violencia del fin de semana, aliviando algunas preocupaciones sobre el suministro del productor de la OPEP, mientras que los inversores también evalúan los esfuerzos para reanudar las exportaciones de petróleo de Venezuela. * A las 0939 GMT, los futuros del Brent cedían 22 centavos, o un 0,4%, a US$63,12 el barril, y el West Texas Intermediate en Estados Unidos restaba 25 centavos, o un 0,4%, a US$58,87.

* Ambos referenciales ganaron más de un 3% la semana pasada, su mayor alza desde octubre, mientras el clero iraní intensificaba su represión de las mayores manifestaciones desde 2022, aunque las protestas se intensificaron durante el fin de semana.

* La situación en Irán está "bajo control total" tras el repunte de violencia del fin de semana, dijo el lunes el ministro de Relaciones Exteriores, Abbas Araqchi, en declaraciones traducidas al inglés.

* La advertencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de que actuará contra Teherán si las protestas se tornan sangrientas motivó a los "terroristas" a atacar a los manifestantes y a las fuerzas de seguridad para invitar a una intervención extranjera, añadió. * Más de 500 personas han muerto en los disturbios civiles de Irán, dijo un grupo de derechos humanos el domingo. Se espera que Trump se reúna con altos asesores el martes para discutir las opciones para Irán, dijo un funcionario estadounidense a Reuters.

* Si bien se ha formado una prima en los precios del petróleo en los últimos días, el mercado todavía subestima el riesgo geopolítico de un conflicto más amplio en Irán que pueda afectar a los envíos petroleros en el estrecho de Ormuz, según Saul Kavonic, de MST Marquee.

"El mercado está diciendo: 'Muéstrame la interrupción del suministro', antes de responder materialmente", añadió.

* Asimismo, se espera que Venezuela reanude pronto las exportaciones petroleras tras la destitución del presidente Nicolás Maduro, ya que Trump dijo la semana pasada que Caracas está lista para entregar hasta 50 millones de barriles de crudo a Estados Unidos.

(Reporte de Stephanie Kelly en Londres y Florence Tan y Siyi Liu en Singapur; editado en español por Carlos Serrano)