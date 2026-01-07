Crudo cae mientras mercado digiere declaraciones de Trump sobre exportaciones venezolanas

Por Stephanie Kelly

LONDRES, 7 ene (Reuters) - Los precios del petróleo volvieron a caer el miércoles mientras los inversores digerían el acuerdo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para importar crudo venezolano por valor de hasta US$ 2.000 millones, una medida que elevaría los suministros al mayor consumidor del mundo.

* Los futuros del crudo Brent perdieron 74 centavos, o un 1,22%, a US$ 59,96 el barril; mientras que el crudo estadounidense West Texas Intermediate cayó US$ 1,14, o un 2%, a US$ 55,99 el barril.

* Ambos referenciales bajaron más de US$ 1 el barril durante la sesión anterior, ya que los participantes del mercado esperan una amplia oferta mundial este año.

* El acuerdo entre Washington y Caracas podría requerir inicialmente el desvío de cargamentos que tenían como destino China, dijeron fuentes a Reuters.

* Venezuela tiene millones de barriles de petróleo cargados en petroleros y en tanques de almacenamiento que no ha podido enviar desde mediados de diciembre debido a un bloqueo a las exportaciones impuesto por Trump.

* El bloqueo fue parte de una campaña de presión de Estados Unidos contra el gobierno del presidente venezolano, Nicolás Maduro, que culminó con su captura el fin de semana.

* Funcionarios venezolanos han calificado la captura de Maduro de secuestro y han acusado a Estados Unidos de intentar robar las vastas reservas de petróleo del país.

* Venezuela estará "entregando" entre 30 y 50 millones de barriles de "petróleo sancionado" a Estados Unidos, escribió Trump en una publicación en las redes sociales el martes.

* Estados Unidos también incautó el miércoles en el océano Atlántico un petrolero vacío de bandera rusa y vinculado a Venezuela.

* Las reservas estadounidenses de crudo cayeron en 3,8 millones de barriles a 419,1 millones de barriles en la semana finalizada el 2 de enero, según la Administración de Información de Energía. Los analistas habían estimado un aumento de 447.000 barriles.

* Las reservas de gasolina aumentaron en 7,7 millones de barriles en la semana, frente a los 3,2 millones de barriles que esperaban los analistas, según un sondeo de Reuters.

(Reporte de Stephanie Kelly, Sam Li, Florence Tan y Sudarshan Varadhan; editado en español por Carlos Serrano y Juana Casas)