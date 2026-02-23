Crudo cae, pero cotiza en máximos de seis meses con atención en conversaciones nucleares EEUU-Irán

Por Nicole Jao

NUEVA YORK, 23 feb (Reuters) -

Los precios del petróleo bajaron el lunes, pero se mantuvieron en su nivel más alto en seis meses antes de la tercera ronda de negociaciones nucleares entre Estados Unidos e Irán, y en medio de una creciente incertidumbre económica tras el reciente cambio en los aranceles estadounidenses.

* Los futuros del crudo Brent cedían 37 centavos, o un 0,52%, a US$71,39 por barril a las 1744 GMT, mientras que el crudo West Texas Intermediate estadounidense perdía 27 centavos, o un 0,41%, a US$66,21.

* Irán ha indicado que está dispuesto a hacer concesiones sobre su programa nuclear a cambio del levantamiento de las sanciones y el reconocimiento de su derecho a enriquecer uranio, dijo a Reuters un funcionario iraní antes de las conversaciones con Estados Unidos del jueves.

* "Eso parece indicar que están más abiertos a hablar sobre su programa nuclear", dijo Phil Flynn, analista de Price Futures Group. Sin embargo, el riesgo de un ataque contra Irán sigue siendo alto, afirmó.

* La creciente preocupación por un posible conflicto militar entre Estados Unidos e Irán impulsó a los precios del contrato Brent más de un 5% la semana pasada, alcanzando su nivel más alto desde julio de 2025, en US$72,34.

* "Dado que la próxima, y posiblemente última, ronda de negociaciones nucleares con Irán no se celebrará hasta el jueves, la atención se centra en la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos de eliminar los aranceles a la importación y la posterior reacción del Gobierno", dijo Tamas Varga, analista de PVM Oil Associate.

* Mientras, un fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos la semana pasada anuló partes clave de los planes arancelarios del presidente Donald Trump, reavivando la incertidumbre entre inversores y empresas.

* La agencia de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos anunció que suspendería el cobro de los aranceles impuestos en virtud de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional a partir de las 12.01 am hora del este (0501 GMT) del martes.

* Sin embargo, Trump dijo el sábado que aumentaría temporalmente los aranceles del 10% al 15% sobre las importaciones estadounidenses procedentes de todos los países, el nivel máximo permitido por la ley, después de que la Corte Suprema de Estados Unidos anuló su anterior programa arancelario. (Reporte de Mohi Narayan en Nueva Delhi y Florence Tan en Singapur; edición de Jamie Freed, Sonali Paul y Emelia Sithole-Matarise; Editado en Español por Ricardo Figueroa)