Crudo cae por perspectivas de oferta e incertidumbre sobre producción venezolana

Por Shariq Khan y Seher Dareen

NUEVA YORK/LONDRES, 6 ene (Reuters) - Los precios del crudo caían levemente el martes, mientras el mercado sopesa las expectativas de una amplia oferta mundial este año frente a la incertidumbre en torno a la producción de crudo venezolano tras la captura del presidente Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos.

* A las 1654 GMT, los futuros del Brent bajaban 25 centavos, o un 0,4%, a US$61,51 el barril, y los del West Texas Intermediate en Estados Unidos perdían 32 centavos, o un 0,6%, a US$58.

* "Es prematuro evaluar el impacto de la captura de Nicolás Maduro en la balanza petrolera. Lo que parece obvio, sin embargo, es que el suministro de crudo será suficiente en 2026, con o sin un aumento de la producción del miembro de la OPEP", dijo Tamas Varga, analista de PVM Oil.

* Los actores del mercado encuestados por Reuters en diciembre dijeron que esperaban que los precios del petróleo estuvieran bajo presión en 2026 debido a la creciente oferta y la débil demanda.

* La presión sobre los precios podría verse exacerbada por la captura de Maduro, lo que aumentaría las posibilidades de que se ponga fin a un embargo estadounidense sobre el petróleo venezolano y podría conducir a un mayor bombeo.

* Los agentes del mercado también estaban debatiendo la trayectoria futura del suministro venezolano después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que las compañías petroleras estadounidenses estaban dispuestas a invertir en el país sudamericano para impulsar su producción y exportaciones.

* El sector petrolero de Venezuela lleva mucho tiempo en declive, debido en parte a la falta de inversión y a las sanciones de Estados Unidos. La producción de petróleo del país alcanzó un promedio de 1,1 millones de barriles diarios el año pasado.

* "Estimamos sólo 300.000 barriles por día (bpd) de suministro adicional en los próximos dos o tres años con un gasto incremental limitado. Parte de esto puede ser financiado orgánicamente por Pdvsa, pero el capital internacional tendría que comprometerse para hacer posible 3 millones de bpd en 2040", dijo Janiv Shah, analista de Rystad. (Reporte de Seher Daree en Londres, Anushree Mukherjee en Bengaluru y Emily Chow en Singapur; editado en español por Carlos Serrano)