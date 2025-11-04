Crudo cae por preocupaciones sobre exceso de oferta y fortaleza del dólar

Por Seher Dareen

LONDRES, 4 nov (Reuters) - Los precios del crudo caían más de un 1% el martes, debido a la decisión de la OPEP+ de suspender los aumentos de la producción en el primer trimestre del próximo año, junto con los débiles datos manufactureros y un dólar más fuerte, que pesaban sobre el mercado.

* A las 0905 GMT, los futuros del Brent caían 82 centavos, o un 1,3%, a US$64,07 el barril, y los del West Texas Intermediate en Estados Unidos (WTI) perdían 84 centavos, o un 1,4%, a US$60,21.

* "La sucesión de malos PMI manufactureros de Asia y luego el ISM estadounidense es preocupante para la demanda petrolera. También lo es la siempre presente amenaza arancelaria que perturba el mercado", dijo John Evans, de PVM Oil Associates.

* "El renacimiento del dólar es otro factor de contención para los precios del petróleo en este momento y prevemos que se reanude la tendencia a la baja", agregó.

* El domingo, la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados, grupo conocido como OPEP+, acordó un pequeño aumento de la producción para diciembre y una pausa en los incrementos en el primer trimestre del año que viene.

* "El mercado puede ver en este acuerdo la primera señal de que la OPEP+ reconoce la posibilidad de un exceso de oferta, aunque hasta ahora se ha mostrado muy optimista sobre las tendencias de la demanda y la capacidad del mercado para absorber los barriles adicionales", afirmó Suvro Sarkar, del DBS Bank.

* Pese a la actual caída de los precios del crudo, las sanciones impuestas a las petroleras rusas Rosneft y Lukoil podrían seguir proporcionando cierto apoyo a los precios a corto plazo, señaló la analista independiente Tina Teng.

* Mientras tanto, el dólar rondaba máximos de tres meses, ya que una Reserva Federal dividida -sobre si volver a recortar las tasas de interés en diciembre o no- llevó a los operadores a frenar las apuestas de rebajas.

