Crudo cotiza estable mientras inversores ponderan oferta OPEP+ y datos inflación de EEUU

Por Arathy Somasekhar

HOUSTON, EE.UU., 13 feb (Reuters) - Los precios del petróleo se mantenían estables el viernes tras datos que mostraron una desaceleración general de la inflación en Estados Unidos, recuperándose de una caída previa tras la noticia de que la OPEP+ se inclina por reanudar los aumentos de producción.

* Los futuros del crudo Brent subían 11 centavos, o un 0,16%, a US$ 67,63 por barril, a las 17:22 GMT. El crudo West Texas Intermediate de Estados Unidos cotizaba sin cambios, en US$ 62,84.

* Ambos referenciales van rumbo a registrar descensos semanales, de un 0,6% para el Brent y un 1,2% para el WTI. Registraron pérdidas cercanas al 3% el jueves.

* Los precios al consumidor en Estados Unidos aumentaron menos de lo esperado en enero por el abaratamiento de la gasolina y una moderación en la inflación de los alquileres.

* "Parece que la inflación se está estabilizando. Por lo tanto, creo que esto será beneficioso para que las tasas de interés sigan bajando ligeramente. Y creo que, a medida que las tasas comiencen a bajar, eso será positivo para la economía", dijo Dennis Kissler, vicepresidente senior de operaciones de BOK Financial.

* "Lo negativo será que la OPEP podría aumentar la producción un poco más", añadió.

* Los precios cayeron más temprano en la sesión, ya que los inversores reaccionaron a un informe de Reuters que indicaba que la OPEP se inclina por reanudar los aumentos de producción de petróleo a partir de abril, antes del próximo pico de demanda de combustible en verano boreal, y en un contexto de precios del crudo más firmes debido a la tensión entre Estados Unidos e Irán.

* Estados Unidos también relajó las sanciones al sector energético venezolano el viernes, emitiendo dos licencias generales que permiten a las compañías energéticas globales operar proyectos de petróleo y gas en el país miembro de la OPEP y a otras empresas negociar contratos para atraer nuevas inversiones.

* Las ventas de petróleo de Venezuela, controladas por Estados Unidos, han superado los US$ 1.000 millones hasta la fecha y en los próximos meses generarán otros US$ 5.000 millones, declaró el jueves a NBC News el secretario de Energía estadounidense, Chris Wright.

(Reporte de Robert Harvey, Stephanie Kelly, Sam Li, Lewis Jackson y Sudarshan Varadhan. Editado en español por Ricardo Figueroa y Manuel Farías)