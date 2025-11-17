Crudo cotiza estable tras la reanudación de las cargas en un centro de exportación ruso

(Actualiza con cotizaciones por la tarde. Cambia autor y procedencia -previa LONDRES)

Por Arathy Somasekhar

HOUSTON, 17 nov (Reuters) -

Los precios del petróleo cotizaban con pocos cambios el lunes, tras la reanudación de las cargas en el centro de exportación ruso de Novorosíisk, luego de una suspensión de dos días en el puerto del Mar Negro, afectado por un ataque ucraniano.

* El crudo Brent bajaba 8 centavos, o un 0,2%, a US$64,31 el barril a las 1749 GMT. El crudo estadounidense West Texas Intermediate (WTI) cedía 10 centavos, o un 0,2%, a US$59,99.

* Ambos referenciales subieron más de un 2% el viernes, cerrando la semana con una modesta ganancia después de que se suspendieron las exportaciones en Novorosíisk y en una terminal vecina del Consorcio del Oleoducto del Caspio, lo que afectó al equivalente del 2% del suministro mundial.

* Novorosíisk reanudó la carga de petróleo el domingo, según dos fuentes del sector y datos de LSEG. Sin embargo, los ataques de Ucrania a las infraestructuras petrolíferas rusas siguen en el punto de mira.

* El ejército ucraniano afirmó el sábado que atacó la refinería rusa de Riazán y el Estado Mayor de Kiev dijo el domingo que la refinería de Novokuibyshevsk, en la región rusa de Samara, también fue atacada.

* "Los inversores intentan calibrar cómo afectarán los ataques ucranianos a las exportaciones rusas de crudo a largo plazo", dijo Toshitaka Tazawa, de Fujitomi Securities.

* Los inversores también están atentos al impacto de las sanciones occidentales sobre el suministro ruso y los flujos comerciales. Estados Unidos impuso sanciones que prohíben los acuerdos con las petroleras rusas Lukoil y Rosneft después del 21 de noviembre para tratar de empujar a Moscú hacia las conversaciones de paz sobre Ucrania.

* El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el domingo que los republicanos están trabajando en una legislación que impondrá sanciones a cualquier país que haga negocios con Rusia, y añadió que Irán podría añadirse a esa lista. (Reporte de Stephanie Kelly en Londres, Yuka Obayashi en Tokio y Sam Li en Pekín; Reporte adicional de Ahmad Ghaddar en Londres; editado en español por Carlos Serrano)