Crudo de EE.UU. escala 10%, se acerca al valor del Brent mientras compradores buscan barriles

Por Erwin Seba

HOUSTON, EEUU, 6 mar (Reuters) - Los futuros del crudo en Estados Unidos treparon más de un 10% el viernes, acercándose al Brent, ya que los compradores buscaban barriles disponibles, con la oferta en Oriente Medio limitada por el cierre efectivo del estrecho de Ormuz, en medio de la creciente disputa entre Estados Unidos e Israel contra Irán.

* Los futuros del crudo Brent escalaron 5,42 dólares, o un 6,35%, a 90,83 dólares por barril, a las 1637 GMT. El crudo West Texas Intermediate (WTI) se disparó 7,81 dólares, o un 9,81%, a 88,96 dólares. Fue el segundo día consecutivo en que las ganancias de los futuros del WTI superaron las del contrato del Brent.

* "Las refinerías y las casas comerciales están buscando barriles alternativos, y Estados Unidos es el mayor productor", dijo Giovanni Staunovo, analista de UBS. "para evitar que los inventarios en EEUU se reduzcan demasiado rápido debido a exportaciones excesivamente altas, el diferencial se está desplazando hacia los costos de transporte".

* El crudo se encaminaba el viernes a su mayor ganancia semanal desde la extrema volatilidad de la pandemia de COVID-19 en la primavera boreal de 2020, ya que el conflicto en Oriente Medio paralizó el transporte marítimo y las exportaciones de energía a través del vital estrecho de Ormuz.

* El ministro de energía de Qatar dijo al Financial Times que espera que todos los productores de energía del golfo Pérsico suspendan las exportaciones en cuestión de semanas, una medida que según él podría llevar el petróleo a los 150 dólares por barril, de acuerdo a una entrevista publicada el viernes.

* "El peor escenario se está desarrollando ante nuestros ojos", declaró John Kilduff, socio de Again Capital. "creo que las previsiones de 100 dólares por barril se harán realidad".

* El petróleo comenzó su fuerte repunte después de que Estados Unidos e Israel lanzaron ataques contra Irán el sábado, lo que llevó a Teherán a detener el movimiento de petroleros por el estrecho de Ormuz.

* Un suministro de petróleo equivalente a alrededor del 20% de la demanda mundial suele pasar por esta vía fluvial a diario. Con el estrecho cerrado durante siete días, aproximadamente 140 millones de barriles de petróleo, equivalentes a unos 1,4 días de demanda mundial, no han podido llegar al mercado.

(Reporte de Erwin Seba en Houston, Anna Hirtenstein en Londres, Helen Clark en Perth y Sudarshan Varadhan en Singapur; editado en español por Carlos Serrano y Manuel Farías)