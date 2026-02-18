Crudo escala 3% tras abrupto fin de conversaciones Rusia-Ucrania

Por Stephanie Kelly

LONDRES, 18 feb (Reuters) -

Los precios del petróleo subían casi un 3% el miércoles, después de ‌la finalización de las ‌conversaciones ⁠de paz entre Ucrania y Rusia en Ginebra tras apenas dos horas de negociaciones, que el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, calificó de "difíciles".

* Los futuros del crudo ​Brent subían ⁠1,85 ⁠dólares, o un 2,7%, a 69,27 dólares por barril a las 1227 GMT, mientras que el ​crudo West Texas Intermediate (WTI) de Estados Unidos ganaba 1,78 dólares, o un 2,9%, ‌a 64,11 dólares.

* Tras la finalización de las ​conversaciones, Zelenski acusó a Rusia de intentar ​retrasar deliberadamente el progreso hacia un acuerdo que ponga fin a la guerra de cuatro años.

* El negociador jefe de Rusia, Vladimir Medinsky, afirmó que las conversaciones fueron difíciles, pero se desarrollaron con seriedad, y que pronto se celebrará una nueva ronda.

* Las conversaciones en Suiza, mediadas por ​Estados Unidos, tuvieron lugar mientras el presidente estadounidense, Donald Trump, ha insinuado en dos ocasiones en los últimos días que Ucrania ⁠debe tomar medidas para garantizar su éxito.

* Hungría suspendió los envíos de diésel a su vecina Ucrania y no ‌los reanudará a menos que Ucrania reanude los envíos de crudo a través del oleoducto Druzhba hacia Hungría, declaró el miércoles el ministro de Asuntos Exteriores, Peter Szijjarto.

* El martes, los precios del petróleo cayeron después de que Irán y Estados Unidos llegaron a un acuerdo el martes sobre los "principios rectores" en las conversaciones destinadas a resolver su prolongada disputa nuclear, pero ‌eso no significa que el acuerdo sea inminente, dijo el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abás ⁠Araqchi.

* Justo cuando comenzaron las conversaciones el martes, los medios de comunicación estatales iraníes ‌informaron que Irán iba a cerrar temporalmente partes del estrecho de Ormuz, ⁠una ruta vital para el suministro mundial de petróleo, debido ⁠a "precauciones de seguridad", mientras su Guardia Revolucionaria de élite realizaba maniobras militares en la zona.

* Más tarde, los medios estatales informaron de que el estrecho había estado cerrado durante unas horas, sin aclarar si se había reabierto por completo.

* Irán y Rusia llevarán a cabo ‌maniobras navales en el mar de Omán ​y el norte del océano Índico el jueves, informó la agencia semioficial de noticias iraní Fars, pocos días después de que la Guardia Revolucionaria realizó maniobras militares en el estrecho de Ormuz. (Reporte de Stephanie Kelly en Londres, Mohi ‌Narayan en Nueva Delhi y Katya Golubkova en Tokio; Editado en Español por Ricardo Figueroa)