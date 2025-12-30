Crudo opera estable cuando menguan esperanzas de paz en Ucrania y sube tensión en Yemen

Por Robert Harvey y Georgina McCartney

HOUSTON, 30 dic (Reuters) -

Los precios del petróleo se mantenían estables el martes, mientras los inversores sopesaban las débiles esperanzas de un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania y un aumento de la tensión en Oriente Medio por Yemen.

* Los futuros del crudo Brent para entrega en febrero, que vencen el martes, subían 2 centavos, o un 0,03%, a 61,96 dólares el barril, a las 1629 GMT. El contrato para marzo, más activo, ganaba 12 centavos, a 61,61 dólares.

El crudo estadounidense West Texas Intermediate ganaba 3 centavos, o un 0,05%, a 58,11 dólares.

* Los índices de referencia Brent y WTI habían subido más de un 2% en la sesión anterior, después de que Arabia Saudita lanzó ataques aéreos contra Yemen y de que Moscú acusara a Kiev de atacar una residencia presidencial rusa, mermando las esperanzas de un acuerdo de paz.

* Rusia ha dicho que endurecerá su posición en las conversaciones de paz tras acusar a Kiev de atacar la residencia, una acusación que Ucrania rechazó por infundada y destinada a socavar las negociaciones de paz.

* "El acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania podría retrasarse aún más, lo que favorece a los precios", dijo Dennis Kissler, vicepresidente senior de trading de BOK Financial, que agregó que el efecto real sobre las exportaciones de crudo sigue siendo mínimo.

* El actual bloqueo estadounidense del petróleo venezolano y la suspensión de las exportaciones de la mezcla CPC del Caspio a causa del mal tiempo apoyaron los precios el martes, según Giovanni Staunovo, analista de UBS.

* A las preocupaciones por el suministro se sumaron los ataques de una coalición liderada por Arabia Saudita contra lo que describió como apoyo militar extranjero a los separatistas del sur respaldados por Emiratos Árabes Unidos en Yemen.

* Arabia Saudita dijo el martes que su seguridad nacional era una línea roja y respaldó un llamamiento para que las fuerzas de EAU abandonen Yemen en un plazo de 24 horas.

* El Ministerio de Defensa de EAU dijo más tarde el martes que ha terminado voluntariamente la misión de sus unidades antiterroristas en Yemen, las únicas fuerzas restantes que tiene en el país después de poner fin a su presencia militar en 2019. (Reporte de Robert Harvey en Londres, Anushree Mukherjee en Bengaluru y Sudarshan Varadhan en Singapur; editado en español por Carlos Serrano)