Crudo opera estable mientras mercado evalúa reservas de combustible en EE.UU. y la crisis en Venezuela

LONDRES, 8 ene (Reuters). Los precios del crudo se estabilizaban el jueves tras dos días de descensos, mientras los inversores evalúan la gran acumulación de inventarios de combustible en Estados Unidos, al tiempo que vigilan la evolución de la situación en Venezuela.

* A las 0847 GMT, los futuros del Brent subían 6 centavos, a US$60,02 el barril, y el West Texas Intermediate en Estados Unidos mejoraba 6 centavos, a US$56,05.

* Ambos referenciales cayeron más de un 1% por segundo día consecutivo el miércoles, ya que los actores en el mercado esperan una abundante oferta mundial este año. Los analistas de Morgan Stanley prevén un excedente de hasta 3 millones de barriles por día en el primer semestre de 2026.

* Las señales de la oferta pesaron sobre los precios, ya que los informes de que Estados Unidos está afirmando su control sobre las exportaciones petroleras de Venezuela sugerían una oferta aún mayor. El aumento de los inventarios estadounidenses de productos refinados también presionaba los precios, compensando la reducción de las existencias de crudo, dijo Tamas Varga, de PVM.

* Las existencias estadounidenses de gasolina y destilados aumentaron por encima de las expectativas de los analistas en la semana finalizada el 2 de enero, según informó el miércoles la Administración de Información de Energía.

* El martes, Washington anunció un acuerdo con Caracas para acceder a hasta US$2000 millones en crudo venezolano. En un principio, el acuerdo podría requerir el desvío de cargamentos con destino a China, según dijeron fuentes a Reuters.

* Las refinerías independientes chinas, que consumen gran parte de las importaciones venezolanas del país, podrían cambiar al petróleo iraní para compensar el déficit.

* Estados Unidos incautó el miércoles en el océano Atlántico dos petroleros vinculados a Venezuela, uno de los cuales navegaba bajo bandera rusa, como parte del agresivo impulso del presidente Donald Trump para dictar los flujos de petróleo en América y obligar al Gobierno socialista de Venezuela a convertirse en un aliado.

Por Enes Tunagur (Reporte adicional de Yuka Obayashi en Tokio y Siyi Liu en Singapur; editado en español por Carlos Serrano)