Crudo opera estable pese a los planes de la OPEP+ de pausar los aumentos de producción

Por Shadia Nasralla

LONDRES, 3 nov (Reuters) - Los precios del crudo operaban con escasos cambios pese a la noticia de que la OPEP+ planea poner fin a sus aumentos de suministro, con el mercado lastrado por los temores a un exceso de oferta y débiles datos fabriles en Asia.

A las 09:59 GMT, los futuros del Brent cedían 1 centavo, o un 0,02%, a US$64,76 el barril, y los del West Texas Intermediate en Estados Unidos (WTI) bajaban 3 centavos, o un 0,05%, a US$60,95.

La Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados, conocidos de forma colectiva como OPEP+, acordaron el domingo elevar la producción en una pequeña cantidad de 137.000 barriles por día (bpd) en diciembre y pausar los aumentos en el primer trimestre del próximo año.

Tanto el Brent como el WTI perdieron más de un 2% en octubre, sumando su tercer mes seguido a la baja y alcanzando su nivel más reducido en cinco meses el 20 de octubre.

Warren Patterson, de ING, dijo que la decisión de la OPEP+ parece ser un reconocimiento del gran excedente al que se enfrenta el mercado, sobre todo a principios del próximo año.

"Obviamente, (hay) todavía mucha incertidumbre sobre la magnitud del excedente, que dependerá de lo perturbadoras que sean las sanciones estadounidenses para los flujos de petróleo ruso", añadió.

Helima Croft, de RBC Capital, señaló que Rusia sigue siendo un comodín clave para el suministro tras las sanciones estadounidenses a los productores Rosneft y Lukoil, así como los ataques a la infraestructura energética del país derivados de la guerra en Ucrania.

Los analistas mantienen casi sin cambios sus previsiones sobre el precio del crudo, ya que el aumento del bombeo de la OPEP+ y la escasa demanda compensan los riesgos geopolíticos para la oferta, según un sondeo de Reuters. Las estimaciones sobre el superávit del mercado petrolero oscilan entre 190.000 y 3 millones de bpd.

(Reporte adicional de Florence Tan; editado en español por Carlos Serrano)