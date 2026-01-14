Crudo opera estable tras reanudación de envíos desde Venezuela, con foco en Irán

Por Anna Hirtenstein

LONDRES, 14 ene (Reuters) -

Los precios del crudo operaban estables el miércoles tras cuatro días al alza, ya que Venezuela reanudó las exportaciones y los inventarios de petróleo y productos estadounidenses aumentaron, aunque el temor a disrupciones en el suministro iraní debido a los mortíferos disturbios civiles se cernía sobre el mercado. * A las 1003 GMT, los futuros del Brent bajaban 11 centavos, o un 0,2%, a US$65,36 el barril, y el West Texas Intermediate en Estados Unidos (WTI) cedía 10 centavos, o un 0,2%, a US$61,05.

* "El mercado petrolero se ha visto impulsado por la geopolítica, por la ansiedad. Pero si eso no se traduce en una interrupción real de la oferta o de las exportaciones, la gente empieza a desilusionarse", dijo Tamas Varga, analista de PVM.

* Asimismo, indicó que la importante acumulación de crudo y productos en Estados Unidos, de la que informó el Instituto Estadounidense del Petróleo (API) a última hora del martes, servía de excusa a los operadores para recoger beneficios.

* Las existencias de crudo en Estados Unidos, el mayor consumidor de petróleo del mundo, aumentaron en 5,23 millones de barriles en la semana finalizada el 9 de enero, según informó el API citando fuentes del mercado.

Las existencias de gasolina aumentaron en 8,23 millones de barriles, mientras que las de destilados subieron en 4,34 millones respecto a la semana anterior.

* Los datos de existencias de la Administración de Información de Energía estadounidense se publicarán más tarde en el día. En la víspera, un sondeo de Reuters mostró que se espera un descenso de las reservas petroleras de Estados Unidos, mientras que los inventarios de gasolina y destilados probablemente aumentaron.

* También pesaba en el mercado el hecho de que Venezuela haya comenzado a revertir los recortes de producción petrolera realizados bajo un embargo de Estados Unidos, mientras que las exportaciones de crudo se reanudaron igualmente, dijeron tres fuentes.

* Las crecientes protestas en Irán, sin embargo, han aumentado los temores de interrupciones en el suministro del cuarto mayor productor de la OPEP. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, instó el martes a los iraníes a seguir protestando y dijo que la ayuda está en camino, sin especificar qué significa eso.

(Reporte adicional de Katya Golubkova en Tokio y Emily Chow en Singapur; editado en español por Carlos Serrano)