Crudo pierde 7% tras previsión de Trump sobre una distensión en Oriente Medio

Por Stephanie Kelly

LONDRES, 10 mar (Reuters) -

Los precios del crudo caían un 7% el martes, tras tocar un pico de más de 3 años en la víspera, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, predijo que la guerra en Oriente Medio podría terminar pronto, lo que alivió las preocupaciones sobre interrupciones prolongadas en el suministro petrolero.

* A las 1012 GMT, los futuros del Brent restaban US$6,75, o un 6,8%, a US$92,21 el barril, mientras que los del West Texas Intermediate en Estados Unidos (WTI) perdían US$6,41, o un 6,8%, a US$88,36 el barril. Ambos contratos llegaron a desplomarse hasta un 11% más temprano, antes de recortar pérdidas.

* Los volúmenes del Brent bajaron a unos 213.000 contratos, la cifra más baja desde el 27 de febrero, justo antes del inicio del conflicto, mientras que los del WTI declinaron a 212.000, su mínimo desde el 20 de febrero.

* El petróleo trepó a más de US$119 el barril el lunes, su cota más elevada desde mediados de 2022, ya que los recortes de suministro de Arabia Saudita y otros productores avivaron los temores de importantes interrupciones en el suministro mundial.

* Posteriormente, los precios retrocedieron después de que el presidente ruso, Vladimir Putin, mantuvo una conversación telefónica con Trump y compartió propuestas destinadas a una rápida resolución de la guerra, según un asesor del Kremlin, lo que alivió las preocupaciones sobre el suministro.

* Trump dijo el lunes en una entrevista con CBS News que pensaba que la guerra contra Irán está "Muy avanzada" y que Washington marcha "Muy por delante" de su plazo inicial estimado de 4 a 5 semanas.

* "Es evidente que los comentarios de Trump sobre una guerra de corta duración han calmado los mercados. Si bien ayer se produjo una reacción exagerada al alza, creemos que hoy se está produciendo una reacción exagerada a la baja", dijo Suvro Sarkar, del DBS Bank, añadiendo que el mercado está subestimando los riesgos a estos niveles para el Brent.

* "Los grados Murban y Dubai siguen muy por encima de los US$100 por barril, por lo que, en la práctica, no ha cambiado mucho la realidad sobre el terreno", añadió, refiriéndose a los grados de referencia del petróleo de Oriente Medio.

(Reporte de Stephanie Kelly en Londres, Anushree Mukherjee en Bangalore y Emily Chow en Singapur; editado en español por Carlos Serrano)